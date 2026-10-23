Когда есть искренний интерес

Регион по-прежнему ос­тается одним из самых русскоязычных в стране. Здесь государственный язык разви­вается не на готовой языковой почве. Но вместе с официальными программами появляются люди, для которых казахский перестал быть школьным предметом, а стал частью собственной биографии. Их истории гораздо интереснее любой статистики.

Григорий Петров приехал в Петропавловск из Белгорода вмес­те с женой Ольгой и дочерью. Семья начала учить казахский. А Григорий, программист, пошел еще дальше: вместе с преподавателями разработал сайт для запоминания казахских слов. Мотивировка у него совершенно бытовая: «Поскольку мы живем теперь в Казахстане, хочется знать язык страны, лучше понимать культуру, получить возможность больше общаться с людьми».

У Евгения Грязнова путь к казахскому начался с музыки. Он родился в Ташкенте, затем семья переехала в Петропавловск. Евгений слушал казахские песни, знакомился с поэзией Абая, пос­тепенно начал говорить. Сначала ошибался, его поправляли. И он продолжал.

Сегодня Евгений ведет казахские свадьбы, поет, играет на домбре, проводит беташар и разговаривает по-казахски с детьми. Произошла почти невероятная метаморфоза: человек, который когда-то учил язык по песням, теперь зарабатывает благодаря тому, что умеет на нем говорить.

Старшина юстиции Федор Смирнов – сотрудник учреждения № 50 Петропавловска. Казахский начал изучать еще в школе, а продолжил в армии, помогали сослуживцы. Федор родился и вырос в ауле, поэтому казахская речь с детства была частью его окружения. Сегодня язык помогает ему и на службе. В этой истории важно даже не то, насколько хорошо человек знает казахский. Важнее другое: многоязычие для него не подвиг и не политическая декларация. Это нормальное состояние человека, который живет среди людей разных культур.

Марина Венинг – педагог из района Шал акына. Преподает в казахском классе, читает Абая и Мукагали Макатаева, участвует в конкурсах по казахскому языку и побеждает в них. Поначалу родители учеников удивлялись: человек с немецкой фамилией, а преподает казахский язык. Марина не раз признавалась, что хотя она и этническая немка, но сердце у нее всегда откликалось на казахскую культуру и язык. Получается, что язык способен стать частью человека независимо от того, какая у него фамилия в паспорте.

Инспектор дорожно-патрульной службы СКО Александр Авдонин свободно владеет государственным языком и становился победителем республиканского конкурса «Мен қазақша сөйлеймін». На дороге ему встречаются разные люди. И когда водитель лучше понимает казахский, полицейский может перейти на него без переводчика и лишних объяснений. Язык выполняет вполне практическую работу.

Похожая история у старшего прокурора СКО Юлии Кориховой. Казахский она учила, потому что ей было интересно. Позже оказалось, что знание языка напрямую помогает в профессии: обращения граждан, документы, поручения – значительная часть всей этой работы связана с государственным языком. То, что начиналось с личного интереса, стало профессиональным преимуществом. И это, пожалуй, один из самых сильных стимулов для изучения языка. Не «тебе положено», а «тебе это пригодится».

Показательно, что меняется­ и сама форма обучения. В Петропавловске уже не ограничи­ваются привычными курсами. Поэтому здесь провели пяти­дневный языковой лагерь для представителей разных этносов. Двадцать участников несколько дней буквально жили в языковой среде: занятия, игры, мастер-классы, знакомство с традициями, приготовление национальных блюд.

В областном Центре обучения языкам в 2026 году сформировано 45 учебных групп, 38 из них – по казахскому языку. Курсы посещают государственные служащие, представители бизнеса и частных организаций.

В клубе «Сөйле» вместе занимаются представители разных этносов и возрастов. Параллельно растет интерес к цифровым форматам: казахский осваивают через сайты, социальные сети, видеоконтент, современные приложения. Это важный поворот. Потому что язык живет не тогда, когда о нем торжественно говорят с трибуны. Он живет, когда на нем спорят, шутят дома. Ведут свадьбы, обслуживают клиентов, пишут посты и учат детей.