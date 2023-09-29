Когда есть желание

Общество
121
Валентина Мелехова

Школы с государственным языком обучения в Костанайской области обретают все большую популярность.

фото предоставлено Динарой Юн и Евгенией Браим

Все чаще школьники некоренной национальности делают выбор в пользу казахского языка, предпочитая грызть гранит нау­ки в учреждениях образования с государственным языком обучения. Причем многие делают это осознанно, без направления родителей.

Так случилось и в жизни Евгении Браим. Еще в детском саду она твердо решила – непременно поступит в казахскую школу. Впрочем, ее выбор был вполне очевиден. Девочка родилась в селе Мирное под Аркалыком, где 90% жителей – казахоязычное население. Родители всячески поддерживали дочь, но помочь ей ничем не могли. Поэтому язык Евгении пришлось осваивать самостоятельно, благодаря поддерж­ке педагогов и одноклассников.

– Мне очень хотелось освоить государственный язык. Хотела не только понимать то, о чем говорят окружающие, но еще и общаться с ними. Начинала учиться с нуля, тяжело не было. Когда ежедневно слышишь речь, ты к ней привыкаешь, она становится родной. А когда еще есть и огромное желание, тогда вообще процесс становится увлекательным. Сегодня казахский язык – мой самый любимый предмет в школе. Я отлично понимаю все, что говорят, и свободно разговариваю на государственном языке. Поначалу многие удивлялись, что я русская, а учусь в казахской школе, но сейчас уже все привыкли. Мой пример показывает, что нет ничего невозможного, – говорит ученица 10-го класса Тобольской ОШ № 2 Евгения Браим.

За все эти годы Евгении пришлось дважды переезжать на новое место проживания и каждый раз она выбирала школу с государственным языком обучения.
О своем выборе Евгения ни разу не пожалела. Напротив, она убеждена, что ее знания помогут ей в дальнейшем. Несмотря на то что до окончания школы еще целых два года, Евгения уже твердо знает, что свою профессию свяжет именно с государственным языком. Она планирует выучиться на педагога младших классов и, как когда-то ее наставники, обучать грамоте детишек в казахской школе.

Уникален пример и семьи Юн из Лисаковска. В городе, где преобладают русскоязычное население и русские школы, все четверо детей обучаются на государственном языке. Старший сын Дмитрий уже окончил местную школу, а сейчас учится на архитектора в университете Алматы. И знание казахского ему очень пригодилось. Второй сын – Илья – получает образование в лицее «Бiлiм-иновация», перешел в 11-й класс, а младшие Диас и Аделина – в пятом и втором классах общеобразовательной школы им. Абая с государственным языком обучения.

– Мы – корейцы, и я придерживаюсь такого мнения: коль мы живем в Казахстане, то должны знать казахский язык, поэтому я отдала детей в школу с государственным языком обучения. Если бы мы жили в Корее, то мои дети учились бы в корейской школе. Сейчас они хорошо владеют казахским и меня учат. Я узнала много новых слов, стала понимать, о чем говорят, правда, пока говорить не могу, но ведь это только начало, – уверена Динара Юн. – Не скрою, что второму сыну поначалу было тяжеловато. А сейчас он владеет несколькими языками: свободно говорит на русском и казахском, знает английский и корейский. Нам очень повезло с бабушкой. Именно она помогала старшим детям в учебе. Когда они освоились, стали помогать младшим. Ну и могу отметить неравнодушие учителей, которые внесли большой вклад в обучение моих детей.

В последнее время в Костанайской области казахский язык обретает все большую популярность среди школьников. Сегодня в учреждениях образования с государственным языком обучения получают знания 190 детей некоренной национальности и еще 83 ребенка – в казахских классах смешанных школ регио­на. И этот показатель из года в год неуклонно растет.

#дети #школа #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Играй и учись
Петроглифы: connecting people
Когда есть желание
Там чудесят, там леших троллят…
29 сентября отмечают Всемирный день сердца (WorldHeartday)
Красна осень грибами
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

29 сентября отмечают Всемирный день сердца (WorldHeartday)
Петроглифы: connecting people
Играй и учись
Агротехника плюс ирригация

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]