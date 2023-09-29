Когда есть желание

Все чаще школьники некоренной национальности делают выбор в пользу казахского языка, предпочитая грызть гранит нау­ки в учреждениях образования с государственным языком обучения. Причем многие делают это осознанно, без направления родителей.

Так случилось и в жизни Евгении Браим. Еще в детском саду она твердо решила – непременно поступит в казахскую школу. Впрочем, ее выбор был вполне очевиден. Девочка родилась в селе Мирное под Аркалыком, где 90% жителей – казахоязычное население. Родители всячески поддерживали дочь, но помочь ей ничем не могли. Поэтому язык Евгении пришлось осваивать самостоятельно, благодаря поддерж­ке педагогов и одноклассников.

– Мне очень хотелось освоить государственный язык. Хотела не только понимать то, о чем говорят окружающие, но еще и общаться с ними. Начинала учиться с нуля, тяжело не было. Когда ежедневно слышишь речь, ты к ней привыкаешь, она становится родной. А когда еще есть и огромное желание, тогда вообще процесс становится увлекательным. Сегодня казахский язык – мой самый любимый предмет в школе. Я отлично понимаю все, что говорят, и свободно разговариваю на государственном языке. Поначалу многие удивлялись, что я русская, а учусь в казахской школе, но сейчас уже все привыкли. Мой пример показывает, что нет ничего невозможного, – говорит ученица 10-го класса Тобольской ОШ № 2 Евгения Браим.

За все эти годы Евгении пришлось дважды переезжать на новое место проживания и каждый раз она выбирала школу с государственным языком обучения.

О своем выборе Евгения ни разу не пожалела. Напротив, она убеждена, что ее знания помогут ей в дальнейшем. Несмотря на то что до окончания школы еще целых два года, Евгения уже твердо знает, что свою профессию свяжет именно с государственным языком. Она планирует выучиться на педагога младших классов и, как когда-то ее наставники, обучать грамоте детишек в казахской школе.

Уникален пример и семьи Юн из Лисаковска. В городе, где преобладают русскоязычное население и русские школы, все четверо детей обучаются на государственном языке. Старший сын Дмитрий уже окончил местную школу, а сейчас учится на архитектора в университете Алматы. И знание казахского ему очень пригодилось. Второй сын – Илья – получает образование в лицее «Бiлiм-иновация», перешел в 11-й класс, а младшие Диас и Аделина – в пятом и втором классах общеобразовательной школы им. Абая с государственным языком обучения.

– Мы – корейцы, и я придерживаюсь такого мнения: коль мы живем в Казахстане, то должны знать казахский язык, поэтому я отдала детей в школу с государственным языком обучения. Если бы мы жили в Корее, то мои дети учились бы в корейской школе. Сейчас они хорошо владеют казахским и меня учат. Я узнала много новых слов, стала понимать, о чем говорят, правда, пока говорить не могу, но ведь это только начало, – уверена Динара Юн. – Не скрою, что второму сыну поначалу было тяжеловато. А сейчас он владеет несколькими языками: свободно говорит на русском и казахском, знает английский и корейский. Нам очень повезло с бабушкой. Именно она помогала старшим детям в учебе. Когда они освоились, стали помогать младшим. Ну и могу отметить неравнодушие учителей, которые внесли большой вклад в обучение моих детей.

В последнее время в Костанайской области казахский язык обретает все большую популярность среди школьников. Сегодня в учреждениях образования с государственным языком обучения получают знания 190 детей некоренной национальности и еще 83 ребенка – в казахских классах смешанных школ регио­на. И этот показатель из года в год неуклонно растет.