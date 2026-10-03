Когда футбольное поле становится картой мира

Колонка обозревателя
Дария Торе-Али

Когда я готовила эссе о страте­гиях государств и международном влиянии по своей лондонской магистерской программе, проходил чемпионат мира FIFA по футболу. И тогда я крепко задумалась о связи спорта и геополитики. На первый взгляд она не очевидна: с одной стороны, соревнования, эмоции и болельщики, с другой – интересы государств и борьба за место в мировой системе. Но, наблюдая за всем, что происходило вокруг матчей, я стала воспринимать футбол иначе.

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Надо признать, спортивное событие разворачивается далеко за пределами стадиона – на уровне города, государства, региона и мира. Оно отражается в инфраструктуре, экономических интересах, национальных образах и политических реалиях. Чемпионат мира 2026 года это наглядно показал. Для США он стал витриной организацион­ной и коммерческой мощности, для Канады – возможностью подчеркнуть образ открытого и мультикультурного общества. Даже расширение турнира до 48 сборных имело более широкий смысл. Страны Азии и Африки получили больше возможностей для глобальной видимости – через флаг, гимн, диаспору и мировую аудиторию.

То есть спорт сегодня – не столько инструмент мягкой силы, это один из столпов современной геополитики. Через крупные турниры растущие незападные государства могут продемонстрировать свою инфраструктуру, повысить международный профиль и показать, какое место стремятся за­нимать в мировой системе.

С этим связано и понятие glocal consciousness – способность государства понимать свое положение в глобальном пространстве и сознательно формировать собственное позиционирование. Спорт позволяет осуществлять это не декларативно, а на практике.

Казахстан уже делает это через традиционную дипломатию, экономику, транспорт и культуру. Большой спорт может стать еще одним каналом, причем таким, который буквально приводит мир в страну. Поэтому решение провести в 2028 году Суперкубок UEFA в Астане – больше, чем новость. Это включение столицы в международный футбольный календарь и знак доверия к инфраструктуре и организационным возможностям Казахстана.

Есть и другое влияние на позиционирование страны – когда сначала она выходит в мир через спортсмена, затем мировой спорт приходит к ней сам. Например, Михаил Шайдоров после олимпийского золота сделал Казахстан заметнее на карте мирового фигурного катания и теперь Астана в 2027 году впервые примет чемпионат четырех континентов по этому виду спорта. Дас­тан Сатпаев вышел из казахстанского футбола на уровень одного из крупнейших европейских клубов, а победа Елены Рыбакиной сделала узнаваемым флаг нашей страны в большом теннисе.

Так и работает спортивная геополитика, и это уже вопрос не только имиджа. Международный турнир привозит туристов, федерации, медиа, партнеров, профессиональные связи и новую аудиторию. Люди видят страну не через официальный рассказ о ней, а лично.

Футбол в этом смысле особенно важен. Он давно перестал принадлежать только Европе и Западу. Сегодня это один из театров формирующейся многополярности, где одновременно действуют традиционные центры силы и транснациональные спортивные институты. Карта футбола становится отражением меняющейся политической и экономической карты мира.

Казахстану не обязательно становиться спортивной сверхдержавой. Гораздо важнее понимать, какое место спорт может занять в общей стратегии международного позиционирования. Потому что футбольное поле сегодня – это уже не просто место игры. Все чаще оно становится еще одним полем геополитики.

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#Спорт #футбол #спортивная геополитика

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