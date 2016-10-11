​Когда главное – участие

Сначала прошли встречи по сидячему волейболу. В финале приняли участие девять команд. Наибольшее количество побед одержали посланцы Атырауской, Кызылординской и Мангистау­ской областей. Затем состоялись состязания по классическому волейболу. В упорной и азартной борьбе победителями стали команды из Актау, Южно-Казахстанской области и Актобе.

Был отмечен хороший уровень организации состязаний. И хотя уральцы не вошли в число призеров, они довольны результатом. Ведь участие в соревнованиях республиканского ранга – хороший стимул. Все большее число инвалидов начинают регулярно заниматься физкультурой и спортом. Что, конечно же, сказывается на здоровье.

В стремительно растущем микрорайоне Уральска – Зачаганске – для них открыт спортивный клуб. Он располагается в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, где созданы все условия для занятий. Растет число желающих посещать секции волейбола, пауэрлифтинга, армрестлинга, настольного тенниса и плавания.