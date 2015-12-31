​Когда говорят портреты

Наталья ИВАНОВА, Караганда

Выставка «Красный след» состоит из портретов воинов афганской войны. На фотографиях – юные лица в далекие 80-е годы и зрелые мужчины в наши дни. Два разных века, но одна судьба. И у каждого героя она своя. Творческий замысел кроется в поиске гармонии, сопоставлении двух времен и идеологий, свидетелем и участником которых является один и тот же человек.

Фотографии на выставке «Обратная сторона медали» рассказывают о подвиге военных медиков. На фронте и в тылу трудились свыше 200 тыс. врачей и полумиллионная армия средних медицинских работников, показавших чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости и гуманизма. Они оказывали медицинскую помощь на поле боя, под огнем противника, а если этого требовала обстановка – сами становились воинами и увлекали за собой других.

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