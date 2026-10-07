Когда хирург получает третью руку

Цифровизация
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Еще недавно робот в операционной казался сюжетом из будущего. Сегодня это уже реальность. В областной клинической больнице впервые проведена серия сложных хирургических вмешательств с использованием демонстрационной версии роботизированной системы KANGDUO. За технологиями, которые выглядят почти фантастически, стоит вполне конкретная задача: дать врачам дополнительные возможности, а пациентам – приблизить высоко­технологичную медицинскую помощь.

фото пресс-службы облакимата

Представим операционную. За консолью – хирург. Перед ним – объемное изображение операционного поля. Движения рук врача передаются миниатюрным инструментам, которые работают внутри организма пациента. Робот не принимает самостоятельных решений и не заменяет человека. Он становится продолжением рук хирурга, помогая выполнять сложные манипуляции с высокой точностью.

Именно так устроена современная робот-ассистированная хирургия. На демонстрационной версии системы KANGDUO специалисты провели 12 операций на желчном пузыре и желчевыводящих путях, две нефрэктомии – удаление поч­ки, одну реконструктивную операцию на мочеточнике и две гистерэктомии. Кроме того, пациенту с раком желудка выполнили радикаль­ную субтотальную резекцию желудка. В общей сложности речь идет о 18 операциях.

Такое разнообразие показывает, что роботизированная хирургия рассматривается как инструмент, который может применяться в разных областях медицины при наличии соответствующих показаний и подготовленной команды. При этом сама областная клиничес­кая больница уже располагает опытом выполнения сложных онкохирургичес­ких вмешательств: на базе учреждения действует отделение онкохирургии, где проводятся, в частнос­ти, радикаль­ная гастрэктомия и другие сложные операции. Для региональной клиники это практическая проверка возможностей команды – хирургов, анестезио­логов, операционных сестер и других специалистов.

Важно подчеркнуть: робот – не универсальное решение, он не делает любую операцию авто­матически безопаснее. Новая медицинская технология требует подготовки. Недостаточно поставить дорогостоящее оборудование в операционной и включить его в сеть. Необходимы хирурги, которые умеют работать с системой, медперсонал, знакомый с особенностями роботизированных операций, анестезиологи, инженеры и специалисты технической поддержки.

Именно поэтому первые операции на демонстрационной системе имеют значение еще и как этап профессионального обучения. Врач получает возможность освоить новую технологию не по учебному видео и не на виртуальном тренажере, а непосредственно в клинической практике – в сос­таве команды и под контролем специалис­тов, имеющих соответствующий опыт. Это инвестиция не только в оборудование, но и в человеческий капитал.

Сейчас в областной клиничес­кой больнице ведется работа по приобретению роботизированной хирургической системы для постоянного использования.

#медицина #Туркестанская область #цифровизация #робот #хирургия

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