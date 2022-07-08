Фото: ktf.kz
Спорт
Когда и во сколько смотреть матч Елены Рыбакиной в финале Уимблдона

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (23-я ракетка рейтинга WTA) вышла в финал Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир), одержав победу над румынкой Симоной Халеп (18-я позиция WTA), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка выиграла Халеп в трех сетах и вышла в финал Уимблдона, в котором Рыбакина встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (2-я ракетка рейтинга WTA).

Матч состоится в 9 июля в 19:00 по астанинскому времени.

Стоит напомнить, что для казахстанского тенниса это первый выход в финал турнира Большого шлема как среди женщин, так и среди мужчин. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с выходом в финал Уимблдонского турнира.

Популярное

Все
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
«Черные лебеди» КТК
Журналист должен быть готов ко всему
Сложный статус Каракалпакстана
Важно для Казахстана и тюркского мира
Трагедия на Тенгизе
Да будет свет!
Папа, заплати алименты…
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Сильнейшие среди любителей
Свести к минимуму
Тренд на дальнейший рост
Открытость и прозрачность
Отрар в эстафете достижений
Спорт объединяет
Депутатские встречи
Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю хаджи Таганулы
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Образцовая сноха, жена и мама
Закон Республики Казахстан
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
В центре внимания – семья и дети
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Президент , Спорт
"Грандиозный успех": Токаев поздравил Рыбакину с выходом в …
Спорт
Новый тренер для чемпионки мира
Спорт
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Ка…
Спорт
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]