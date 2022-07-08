Когда и во сколько смотреть матч Елены Рыбакиной в финале Уимблдона

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (23-я ракетка рейтинга WTA) вышла в финал Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир), одержав победу над румынкой Симоной Халеп (18-я позиция WTA), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка выиграла Халеп в трех сетах и вышла в финал Уимблдона, в котором Рыбакина встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (2-я ракетка рейтинга WTA).

Матч состоится в 9 июля в 19:00 по астанинскому времени.

Стоит напомнить, что для казахстанского тенниса это первый выход в финал турнира Большого шлема как среди женщин, так и среди мужчин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с выходом в финал Уимблдонского турнира.