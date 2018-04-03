​Когда иммунитет – не друг

Поднятая Минздравом и пациентской общественной организацией «Lupus Казахстан» тема остается актуальной на протяжении многих лет. Врачи признаются, что бороться с аутоиммунными заболеваниями даже при должном уходе и наличии всех необходимых препаратов весьма сложно. Дело в том, что у больного человека идет интенсивная выработка так называемых «киллерных» клеток, выделяющих антитела, которые атакуют здоровые клетки и ткани организма.

– Иммунная система организма «восстает» против своих же тканей, так как воспринимает их как чужеродные. Поэтому аутоиммунные заболевания лежат в области интересов многих специалистов. Это такая междисциплинарная проблема, охватывающая ревматологию, пульмонологию, гастроэнтерологию, эндокринологию и ряд других разделов медицины. И когда собираются вместе врачи разных специальностей, это способствует лучшему взаимодействию, обмену опытом и пониманию сути процесса, – рассказал профессор российского Научно-исследовательского института ревматологии им. В. Наносовой Ризван Алекперов.

Конференция началась с видео­обращения руководителя ОО «Lupus Казахстан» Жанны Базаровой: девушка не смогла приехать, так как попала в больницу из-за обострения аутоиммунного заболевания. Но это не помешало ей обратиться к присутствующим прямо из палаты: она рассказала историю не только свою, но и многих пациентов с похожими недугами, акцентировав внимание на осложнениях, среди которых даже ампутация пальцев. Также она подняла важный вопрос льготного лекарственного обеспечения и терапии.

– В Министерстве здравоохранения действует информационная система – регистр диспансерных больных. Для планирования объе­ма амбулаторного лекарственного обеспечения необходимо предоставлять статистические данные, но есть пациенты, которые обращаются в частные центры, где их в этот регистр не вносят. А объемы финансов для полного обеспечения лекарствами этих категорий населения на следующий бюджетный год рассчитываются при выписке из регистра. Вместе с тем понятно, что не все препараты включены в амбулаторное лекарственное обеспечение, потому что есть определенные объемы финансовых средств. Но, как вы знаете, одно из преимуществ в рамках ОСМС – это расширение амбулаторного лекарственного обеспечения, – отметила в своем докладе вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

Заместитель директора больницы Медицинского центра управления делами Президента РК Раушан Карабаева заострила внимание на медико-социальной актуальности темы конференции. Она отметила, что аутоиммунные заболевания приводят к стойкой утрате трудоспособности, а большинство пациентов – это молодые люди как раз трудоспособного возраста.

С основным докладом на тему «Решения проблемы аутоиммунных заболеваний соединительной ткани в РК в соответствии с международными стандартами» выступил председатель ТОО «Medical Рartners Korea Qazaqstan» профессор Галымжан Тогизбаев. Он сообщил, что существует около 100 аутоиммунных заболеваний, до 80% болеющих – женщины, большинство из них детородного возраста.

Согласно статистике, в 2017 году в Казахстане было зарегистрировано 1 млн 188 тыс. 336 человек, страдающих от болезней костно-мышечной сис­темы и соединительной ткани, 5 тыс. болеющих системной красной волчанкой, 93 тыс. 193 пациента с ревматоидным артритом. Профессор подчеркнул, что аутоиммунные нарушения укорачивают среднюю продолжительность жизни пациентов на 15 лет, а число больных только ревматоидным артритом ежегодно увеличивается на 3–4%.

– Наши клинические протоколы были утверждены комиссией Министерства здравоохранения, но в итоге не были составлены в соответствии с международными стандартами. Они познавательны для специалистов, но без изучения индикаторов качества мы не можем отслеживать точность, правильность назначения, поэтому необходимо будет их разработать. Весовой коэффициент ревматических заболеваний, по которому формируется конечная стоимость, колеблется в пределах от 0,8 до 1,59 и не покрывает фактические фармако-экономические затраты на пациентов с высоким уровнем сложности. Такие запланированные затраты на лечение ревматических заболеваний не адаптированы под имеющиеся клинические протоколы диагностики и лечения в республике. Базовая стоимость ревматических заболеваний в связи с этим также нуждается в пересмотре путем изменения приказа «Об утверждении тарифов на медицинские услуги в рамках ГОБМП, – подытожил Галымжан Тогизбаев.

С докладами также выступили ведущие специалисты университетских клиник Германии, России, Южной Кореи, представители ассоциаций ревматологических и аутоиммунных заболеваний.

– За последние 3 года летальных случаев не отмечалось, но вместе с тем специалисты говорят о том, что необходимо наладить раннюю диагностику, чтобы избежать осложнений. Мы готовы утвердить приказом министра рабочую группу, которая по итогам конференции составит «дорожную карту», отметит все болевые точки и предложит пути решения для обеспечения качественной помощи этой категории пациентов, – заключила Лязат Актаева.