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​Когда инициатива не наказуема

Жубаныш Байгуринов

Чуть больше года назад в области по инициативе главы региона был создан совет молодых ученых. Он объединил интеллектуальную молодежь в возрасте до 35 лет, которая непосредственно занимается научными изысканиями. Причем в его состав вошли не только студенты, магистранты вузов, но и школьники, учащиеся колледжей, казахско-турецкого лицея, Назарбаев Интеллектуальной школы, центра «Дарын». Их работы во многом актуальны для региона. Поэтому по задумке организаторов новой структуры важно было стимулировать инициативы молодых ученых, а отдельные лучшие разработки помочь внедрить на производстве.

С этой целью из областного бюджета в прошлом году были выделены 10 млн тенге. Эту сумму в случае роста числа креативных научных идей, по мнению главы региона Бердыбека Сапарбаева, можно будет и увеличить. Совет к тому же при содействии местных органов власти закрепил координаторов по налаживанию связей научной среды с бизнесом, промышленным сектором, чтобы в своей деятельности не идти вразрез с запросами производственников.

Безусловно, такой подход и ощутимая финансовая поддержка стали хорошим стимулом к тому, чтобы с первых же дней совет активно взялся за работу и привлек еще немало интеллектуальной молодежи, которая хотела бы проявить себя в науке. Ученик средней школы № 26 города Актобе Олег Ляшенко – один из них. С 8–9 класса он занимается исследованием о вреде некачественных пищевых продуктов. Проводит лабораторные опыты по исследованию качества соков, фастфудов, масел. Он автор ряда биотехнологических экспериментов.

Интересные изыскания и у молодого ученого, заведующего индустриально-инновационным отделением Актюбинского университета им. С. Баишева Султана Жайыка. Он занимается исследованиями совместно с коллегами из Южной Кореи. Султан прошел обучение в бизнес-школе по программе «Болашак» в Лондоне. Проектов у него два. Первый касается выращивания сладкого картофеля, в состав которого входит немало минералов и витаминов. Этот продукт, как доказано учеными, в десятке самых полезных овощей. Поэтому реализовать сей проект Султан решил в Актюбинской области. Впервые. В прошлом году определился с местом посадки – пробный участок присмотрел для этого в Уилском районе. С семенным материалом актюбинцам помогают коллеги из Астаны, которые совместно с южн-корейскими учеными работают над этим проектом в научно-исследовательском институте агрокультуры. Султан Жайык теперь вынашивает планы по подаче заявки на грант во Всемирный банк. Инновационный проект, надеется он, должен найти поддержку, поскольку из сладкого картофеля можно получать также биотопливо. Им заправляют сегодня в Южной Корее некоторые марки автомашин.

Другой проект вместе со своими единомышленниками Султан Жайык уже реализует на практике. Это экопакет. В гипермаркетах они абсолютно бесплатно распространяют натуральные бумажные пакеты, заменяя им полиэтиленовые мешочки. Тару заказывают пока в Астане. В перспективе есть задумка по открытию своего производства со специальной технологией изготовления в Актобе. Главное преимущество экопакета в том, что в нем пищевой продукт сохраняется дольше, нежели в полиэтиленовом. И еще: на бумажном пакете любой рекламодатель может разместить свою рекламу. А таковых немало. Поэтому, как говорит молодой ученый, у государства для этого проекта больших средств просить не приходится, экопакеты в торговых точках реализуются за счет самих предпринимателей-рекламодателей.

Рождение инновационных идей и решений возможно лишь при объединений общих усилий и тесной взаимосвязи науки и производства – на это совет молодых ученых делает особую ставку. Во внимание он взял, заручившись поддержкой властей, все отрасли экономики: начиная от переработки, информационных технологий и заканчивая робототехникой.

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