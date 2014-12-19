Когда инспектор живет по соседству Свежий выпуск 723 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Здание двухэтажное, с гаражом для патрульной машины, благоуст­роенным двором. Это новшество в системе правоохранительных органов областного центра появилось несколько лет назад и уже дает свои результаты. Решается вопрос с обес­печением полисмена крышей над головой, причем с жителями округа он живет, как говорится, на одной улице, что положительно отражается на оперативнос­ти и раскрываемости правонарушений и преступлений.

Таких совмещенных участковых пунктов по городу уже шесть, три из них были открыты в текущем году. Размещены они в основном в больших, густонаселенных пригородных районах областного центра. К примеру, территория обслуживания УПП № 26 Илекского отдела полиции УВД Актобе в селе Ясном составляет 43 кв. км и на ней проживает около 11 тыс. человек. Здесь расположено около тысячи частных домов, более трех десятков жилых зданий малоэтажной застройки, столько же предприятий и организаций, немало социальных объектов… То есть за всем этим нужен глаз да глаз участкового. А ведь до этого опорный пункт района находился в Авиагородке, а жилье инспектора – в другом конце города.

– Конечно, очень здорово, – улыбается старший участковый инспектор капитан Адилбек Биманбаев. – Семья и работа рядом. На первом этаже размещены 4 служебных кабинета, куда граждане могут обратиться в любое время суток. Административный участок обслуживают три инспектора полиции, два инспектора по делам несовершеннолетних и один оперуполномоченный.

На втором этаже опорного пункта расположена просторная двухкомнатная квартира семьи Адилбека. Супруга Гульшана работает в банке. У Биманбаевых растет сынишка.

По словам руководителя УВД Актобе полковника Максата Усербаева, данное новшество успешно внедряется благодаря поддержке местных исполнительных органов. В перспективе есть наметки по открытию таких же совмещенных опорных пунктов для охраны спокойствия граждан и улучшения оперативной работы участковых инспекторов в других густонаселенных и отдаленных пригородных районах.



