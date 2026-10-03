Когда история взлетает с холста

Если прежде Александра Листопаднего знали как тонкого графика, бережно фиксирующего старые здания и улицы Петропавловска, то нынешняя выставка заметно шире. Здесь пейзажи и натюрморты, живописные работы и графика, жанровые сцены с этническими мотивами. Лошади, юрты, люди, степной простор соседствуют с городскими площадями и знакомыми архитектурными силуэтами.

Но архитектор и краевед в художнике никуда не исчез. Напротив, история города на этой выставке словно начинает дышать. И... лететь.

Тонкие крылья, открытый двигатель, деревянный каркас – машина кажется невероятно хрупкой для полета. Внизу люди остановились посреди поля и смотрят вверх. Кто-то машет руками, кто-то застыл, запрокинув голову. На переднем плане всадник на лошади тоже заметил это чудо. Так художник представил первый полет над Петропавловском авиатора Александра Кузьминского летом 1912 года.

Александр Листопадний увлеченно рассказывает о том, что Кузьминский был выходцем из известной семьи, служил при министре финансов, мог сделать вполне благополучную карьеру. Но авиа­ция победила. В 1910 году он окончил летную школу Луи Блерио во Франции и получил диплом пилота-авиатора.

Самолетом Кузьминского стал знаменитый французский моноплан Blériot XI. Именно на нем в 1912 году он отправился в большое турне вдоль Трансиба. 12 июля 1912 года настала очередь Петропавловска.

Кузьминский поднялся на своем «Блерио» на высоту примерно 300–400 м, сделал над городом два круга и приземлился на ипподроме. Толпа встретила авиатора овацией. Этот момент и поймал Листопадний. На его картине важен не только аэроплан. Важнее люди внизу – их жесты, позы, изумление. Самолет здесь не столько машина, сколько вестник будущего.

Кузьминский для своего времени был человеком почти невероятным. После сибирского турне он продолжил воздушные путешествия: летал на Дальнем Востоке, демонстрировал мастерство в Харбине, Мукдене, Пекине, позднее – в странах Юго-Восточной Азии и Персии. В 1914 году стал летчиком-испытателем, а с началом Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. Но для Петропавловска он навсегда остался тем человеком, который 12 июля 1912 года поднял свой хрупкий «Блерио» над городом и на несколько минут сделал невозможное возможным.

И потому картина Листопаднего – больше чем историческая иллюстрация. Она возвращает нам мгновение, которое давно исчезло. Когда-то здесь были улицы, деревянные дома, ипподром и толпа людей, впервые увидевших над собой аэроплан. Сегодня художник снова поднимает город в небо, но уже не на самолете, а на крыльях памяти.