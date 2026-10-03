Когда история взлетает с холста

Культура
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Музее изобразительных искусств Северо-Казахстанской области открылась юбилейная выставка бывшего главного архитектора Петропавловска, художника и увлеченного краеведа Александра Листопаднего. «Палитра времени» собрала более шестидесяти работ.

фото автора

Если прежде Александра Листопаднего знали как тонкого графика, бережно фиксирующего старые здания и улицы Петропавловска, то нынешняя выставка заметно шире. Здесь пейзажи и натюрморты, живописные работы и графика, жанровые сцены с этническими мотивами. Лошади, юрты, люди, степной простор соседствуют с городскими площадями и знакомыми архитектурными силуэтами.

Но архитектор и краевед в художнике никуда не исчез. Напротив, история города на этой выставке словно начинает дышать. И... лететь.

Тонкие крылья, открытый двигатель, деревянный каркас – машина кажется невероятно хрупкой для полета. Внизу люди остановились посреди поля и смотрят вверх. Кто-то машет руками, кто-то застыл, запрокинув голову. На переднем плане всадник на лошади тоже заметил это чудо. Так художник представил первый полет над Петропавловском авиатора Александра Кузьминского летом 1912 года.

Александр Листопадний увлеченно рассказывает о том, что Кузьминский был выходцем из известной семьи, служил при министре финансов, мог сделать вполне благополучную карьеру. Но авиа­ция победила. В 1910 году он окончил летную школу Луи Блерио во Франции и получил диплом пилота-авиатора.

Самолетом Кузьминского стал знаменитый французский моноплан Blériot XI. Именно на нем в 1912 году он отправился в большое турне вдоль Трансиба. 12 июля 1912 года настала очередь Петропавловска.

Кузьминский поднялся на своем «Блерио» на высоту примерно 300–400 м, сделал над городом два круга и приземлился на ипподроме. Толпа встретила авиатора овацией. Этот момент и поймал Листопадний. На его картине важен не только аэроплан. Важнее люди внизу – их жесты, позы, изумление. Самолет здесь не столько машина, сколько вестник будущего.

Кузьминский для своего времени был человеком почти невероятным. После сибирского турне он продолжил воздушные путешествия: летал на Дальнем Востоке, демонстрировал мастерство в Харбине, Мукдене, Пекине, позднее – в странах Юго-Восточной Азии и Персии. В 1914 году стал летчиком-испытателем, а с началом Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. Но для Петропавловска он навсегда остался тем человеком, который 12 июля 1912 года поднял свой хрупкий «Блерио» над городом и на несколько минут сделал невозможное возможным.

И потому картина Листопаднего – больше чем историческая иллюстрация. Она возвращает нам мгновение, которое давно исчезло. Когда-то здесь были улицы, деревянные дома, ипподром и толпа людей, впервые увидевших над собой аэроплан. Сегодня художник снова поднимает город в небо, но уже не на самолете, а на крыльях памяти.

#выставка #Петропавловск #Александр Листопадний #Палитра времени

Популярное

Все
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Здоровая среда со школьной скамьи
Подготовка к саммиту СНГ
Не просто добыть, но и переработать
В крепком хозяйстве и бактерия при деле
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Глобальные вызовы и поиск решений
День учителя отмечают в Казахстане
Приступили к приемке свеклы
После зерновых –время подсолнечника
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Состоялось бюро Курултая
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Дефицит пастбищ снижается
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестиваля…
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурна…
В Казахстане появятся новые госнаграды в сфере культуры и и…
Режиссеры Академии Жургенова получили три награды на кинофе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]