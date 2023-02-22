Когда Казахстан начнет отгрузку нефти в Германию, ответил Акчулаков

Международное сотрудничество, Правительство, Энергетика
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Диасов Ораз
корреспондент

Министр выразил надежду, что отгрузка начнется уже сегодня.

Фото: Kazpravda.kz

Министр энергетики Болат Акчулаков ответил на вопрос, когда может быть начата отгрузка казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Тендерные процедуры по самому грузоотправителю, условно говоря, недропользователю, проведены. Вчера сказали, что закончили. Теперь осталась техническая работа, должны подать маршрутки по прокачке», - сказал Акчулаков в кулуарах Правительства.

Однако он не озвучил точных дат.

«Если они (грузоотправители – прим. авт.) готовы и уже подвели итоги, я с утра еще не проверял, то в принципе, сегодня может начаться отгрузка. Очень надеюсь, что сегодня», - добавил министр.

Ранее Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о том, какой объем нефти Казахстан может экспортировать в Германию.

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