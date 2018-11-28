Когда Казахстан полностью перейдет на цифровое телерадиовещание, рассказал Абаев
Жанат Тукпиев
Перейти на полностью цифровое телевидение и радиовещание в Казахстане планируют в течение двух-трех лет. Об этом в ходе отраслевой встречи Министерства информации и коммуникаций РК с представителями НПО в рамках VIII Гражданского форума сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В октябре начался пилот по переходу на цифровое телерадиовещание. Мы считаем, что все идет достаточно успешно. Вчера отключили аналоговое вещание в Туркестанской, Жамбылской областях, в Шымкенте. Эту работу, честно говоря, мы должны были провести в начале 90-х годов, может быть, в начале нулевых. Потому что всю эту нишу заняло кабельное телевидение", – сказал Абаев.
Министр подчеркнул, что самой главной целью было предоставить населению бесплатное телевидение высокого качества.
"Эту работу мы сделали. К примеру, в аулах, где раньше было 2-3 канала – сегодня в хорошем качестве показывают 15. В областных центрах будут показывать до 30 каналов. Люди смогут не к кабельному подключиться, а к цифровому телевидению. Сейчас идет анализ, и надеюсь, что в течение 2-3 лет Казахстан полностью перейдет на цифровое телевидение", – добавил глава МИК.
Кроме того, Даурен Абаев затронул вопрос касательно развития цифрового радиовещания.
"В принципе мы понимаем, что необходимо развивать радио. Что сейчас всех беспокоит? Появилось так называемое цифровое радио. Мы готовы просмотреть этот вопрос, то есть переход на цифровое радиовещание. Это будет означать, что в автомобилях оно не будет функционировать. Придется все это менять. По этой причине многие страны к этому вопросу осторожно относятся. Допустим, в Индии начали этот процесс. Россия также рассматривает", – сообщил министр.
В то же время, по его словам, это позволит улучшить качество радио.
"Можно будет увеличить количество радиостанций. Но это долгосрочный вопрос, который нас беспокоит", – отметил глава МИК РК.
Краткосрочным вопросом, по словам Абаева, является проработка вещания в приграничных территориях.
"Этим вопросом мы занимаемся. До конца года "Казахское радио" и "Шалкар" будет внедрено в южных областях страны. В следующем году начнем эту работу в северных регионах", – заверил спикер.
В заключение глава ведомства дополнил, что данные вопросы взаимосвязаны между собой.
"Мы поможем людям получить качественное, бесплатное телевидение, а также благодаря этому высвобождаем частоты, которые необходимы для развития мобильной связи. Также это вопрос информационной безопасности. Особенно в приграничных территориях. Это все взаимосвязано", – резюмировал Абаев.