Общество
Когда Казахстан полностью перейдет на цифровое телерадиовещание, рассказал Абаев
Жанат Тукпиев
Перейти на полностью цифровое телевидение и радиовещание в Казахстане планируют в течение двух-трех лет. Об этом в ходе отраслевой встречи Министерства информации и коммуникаций РК с представителями НПО в рамках VIII Гражданского форума сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"В октябре начался пилот по переходу на цифровое телерадиовещание. Мы считаем, что все идет достаточно успешно. Вчера отключили аналоговое вещание в Туркестанской, Жамбылской областях, в Шымкенте. Эту работу, честно говоря, мы должны были провести в начале 90-х годов, может быть, в начале нулевых. Потому что всю эту нишу заняло кабельное телевидение", – сказал Абаев.

Министр подчеркнул, что самой главной целью было предоставить населению бесплатное телевидение высокого качества.

"Эту работу мы сделали. К примеру, в аулах, где раньше было 2-3 канала – сегодня в хорошем качестве показывают 15. В областных центрах будут показывать до 30 каналов. Люди смогут не к кабельному подключиться, а к цифровому телевидению. Сейчас идет анализ, и надеюсь, что в течение 2-3 лет Казахстан полностью перейдет на цифровое телевидение", – добавил глава МИК.

Кроме того, Даурен Абаев затронул вопрос касательно развития цифрового радиовещания.

"В принципе мы понимаем, что необходимо развивать радио. Что сейчас всех беспокоит? Появилось так называемое цифровое радио. Мы готовы просмотреть этот вопрос, то есть переход на цифровое радиовещание. Это будет означать, что в автомобилях оно не будет функционировать. Придется все это менять. По этой причине многие страны к этому вопросу осторожно относятся. Допустим, в Индии начали этот процесс. Россия также рассматривает", – сообщил министр.

В то же время, по его словам, это позволит улучшить качество радио.

"Можно будет увеличить количество радиостанций. Но это долгосрочный вопрос, который нас беспокоит", – отметил глава МИК РК.

Краткосрочным вопросом, по словам Абаева, является проработка вещания в приграничных территориях.

"Этим вопросом мы занимаемся. До конца года "Казахское радио" и "Шалкар" будет внедрено в южных областях страны. В следующем году начнем эту работу в северных регионах", – заверил спикер.

В заключение глава ведомства дополнил, что данные вопросы взаимосвязаны между собой.

"Мы поможем людям получить качественное, бесплатное телевидение, а также благодаря этому высвобождаем частоты, которые необходимы для развития мобильной связи. Также это вопрос информационной безопасности. Особенно в приграничных территориях. Это все взаимосвязано", – резюмировал Абаев.

Популярное

Все
Вечные пробки «Алтын Орды»
Устраняя «узкие места» грузоперевозок
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техники
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменных школах!
Разработку единственного месторождения олова согласовали в Казахстане
Пусть будет щедрым урожай!
Чем слово в блоге отзовется
Сто секунд до катастрофы
«Тараз» разгромил чемпиона
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Документы передали дух эпохи
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Новый тренер для чемпионки мира
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменны…
Общество
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техн…
Общество
Вечные пробки «Алтын Орды»
Общество , Спорт
Елена Рыбакина ответила на вопрос о своем гражданстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]