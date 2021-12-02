Общество

Когда казахстанских туристов вывезут из Египта: названы даты

Адиль Саптаев
В связи с решением Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 3 декабря полеты из Казахстана в Египет будут приостановлены, передает Kazpravda.kz.    

Air Astana планирует выполнить 7 репатриационных рейсов из Шарм-эль-Шейха в Казахстан. А именно Шарм-эль-Шейх – Алматы 3, 5, 6, 8 декабря и Шарм-эль-Шейх-Нур-Султан - 3, 4, 7 декабря.

«В случае больших неявок на данные рейсы количество репатриационных рейсов может быть сокращено. На данный момент авиакомпанией Air Astana планируется до 8 декабря вывезти из Египта в Казахстан  более 1 300 казахстанских пассажиров », – сообщили в Департаментt по корпоративным коммуникациям Air Astana.

Пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы 3 декабря и позднее, имеют право на полное возмещение стоимости билета.

Напомним, ранее Казахстан ограничил авиасообщение с 11 странами из-за вспышки нового штамма коронавируса «омикрона».

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