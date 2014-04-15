Когда «казахстанское» значит – «лучшее»

Экономика
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На базе птицеводческого хозяйства АО «Акмола-Феникс» в нынешнем году будет реализован один из крупнейших проектов в агропромышленном секторе Казахстана – запуск бройлерного производства объемом в 20 тыс. тонн в год с постепенным наращиванием производительности до 40 тыс. тонн.

Инкубатор, корпуса для содержания птицы, убойный цех, цех глубокой переработки мяса – здесь будет налажен полный цикл. Как рассказывает председатель совета директоров АО «Акмола-Феникс» гражданин Германии Александр Лоренц, осенью текущего года планируется завести свое родительское поголовье, а для получения инкубационного яйца для вывода бройлеров уже реконструируются птичники, завезено немецкое оборудование. Корпуса фабрики рассчитаны на 2 млн. бройлерных кур, и поскольку за год поголовье полностью сменяется 6,5 раза, то ежегодно через фабрику будет проходить порядка 12 млн. птиц.

Первое яйцо планируется заложить в инкубатор уже этим летом, а спустя два месяца фабрика начнет поставлять продукцию, в том числе охлажденное мясо кур – товар у казахстанцев весьма востребованный, но несколько «капризный». Особенность его в крайне маленьком сроке хранения – всего 5–7 дней, в зависимости от упаковки, а это значит, что мясо должно как можно быстрее поступать на прилавки и оттуда – к потребителям. И здесь у фабрики, расположенной всего в 30 минутах езды от Астаны, есть безус­ловные преимущества, поскольку она может поставлять свежайший продукт и в объеме, достаточном, чтобы обеспечить потребность столицы и близлежащих населенных пунктов.

– Нами уже проделана колоссальная работа и вложены серьезные средства, но по некоторым направлениям нам необходима поддерж­ка, – говорит Александр Лоренц. – Мы запустим производство, но без нормальной дороги не сможем организовать перевозку, откроем цеха, но без воды и электроэнергии они не смогут полноценно работать. Большой проблемой грозит стать нехватка квалифицированных кадров, потребность в которых с развитием производства будет только возрастать. Уже сегодня нам нужны ветеринарные врачи, технологи, лаборанты, инженеры, электрики, сантехники и даже простые водители. 

А между тем – это проект, который может оказать определенное влияние на развитие агропромышленного комплекса страны. Так, в мастер-плане развития птицеводства программы «Агробизнес-2020» заложено увеличение существующей в Казахстане мощности производства мяса птицы со 135 тыс. до 250 тыс. тонн, таким образом, одно только упомянутое производство уже сейчас может обеспечить приближение к этому целевому показателю больше чем на треть. То же самое и с выпуском охлажденного мяса – наращивание его доли в общем объеме отечественного производства мяса птицы предусмотрено программами развития отечественного агропромышленного сектора. 

Лилия СЫЗДЫКОВА

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