Фото: Kazpravda.kz
Цифровизация , Госуслуги

Когда казахстанцам будут доступны цифровые военные билеты

Диасов Ораз
корреспондент

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на брифинге в СЦК высказался о цифровизации военного билета казахстанцев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«С Министерством обороны сейчас проводится работа по выводу в цифровой документ военного билета, приписного свидетельства. Что касается цифровизации этих документов, да, мы планируем данную работу. Мы ее уже даже ведем», – проинформировал Ростислав Коняшкин.

Глава НИТ уточнил сроки осуществления проекта.

«Думаю, в первом полугодии следующего года уже будет реализовано», – резюмировал спикер.

 

Популярное

Все
За последние пять лет (2017-2021) в Казахстане на свет появилось более 90 тысяч «торопыжек» – именно так называют малышей, родившихся раньше срока
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Очередной блэкаут в Атырау оставил без света и тепла тысячи горожан
Мы провели свое расследование и выявили причины участившихся столкновений птиц с самолетами на примере города Актау
Жумагулов проведёт бой против Джонсона на турнире UFC
В самом большом актюбинском бассейне 5 лет хлорировали воду, не меняя её
Бесценная эстафета добра
Казахстан возьмет заём у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Генеральная линия для генерального плана
Зеркало жизни и времени
«Мерей» вместо резиденции акима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 ноября
Приоткрывая тайны древней жизни
Дефицит безопасности
Шелковый путь театров
«Папа, я у тебя есть!»
Hanbok Fashion Show
​​​​​​​Не пашней единой
​​​​​​​Птичку жалко?
"Будет жесткий спрос" – Абаев о подготовке казахстанских спортсменов к ОИ-2024
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Цифровизация
Сбои в работе портала электронного правительства объяснили …
Гаджеты , Цифровизация , Госуслуги
Все госуслуги намерены перевести в eGov mobile к 2025 году
Технологии , Цифровизация , Китай
Электронную очередь внедрят в пункте пропуска на казахстанс…
Транспорт , Технологии , Цифровизация
Полицейских начали предупреждать о приближении опасного вод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]