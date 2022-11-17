Когда казахстанцам будут доступны цифровые военные билеты

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на брифинге в СЦК высказался о цифровизации военного билета казахстанцев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«С Министерством обороны сейчас проводится работа по выводу в цифровой документ военного билета, приписного свидетельства. Что касается цифровизации этих документов, да, мы планируем данную работу. Мы ее уже даже ведем», – проинформировал Ростислав Коняшкин.

Глава НИТ уточнил сроки осуществления проекта.

«Думаю, в первом полугодии следующего года уже будет реализовано», – резюмировал спикер.