Общество
Когда казахстанцы смогут узнать о сумме своих новых пенсий
Рустам Мухаметкалиев
О завершении работ по изменению методики назначения базовой пенсии и по ее автоматическому перерасчету сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сейчас мы завершаем процесс автоматического перерасчета пенсии. С 15 июня 2018 года все получатели базовой пенсионной выплаты могут ознакомиться со справками-расчетами непосредственно через сервисы электронного правительства, то есть в каком размере пенсионер будет получать новую базовую пенсионную выплату", – отметила Светлана Жакупова.

Кроме того, спикер подчеркнула, что перерасчет будет произведен без истребования дополнительных документов, так как сведения о трудовом стаже имеются в пенсионных делах, а период, за который осуществлялись обязательные взносы, имеется в базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов. По словам вице-министра, на новые пенсионные выплаты из республиканского бюджета выделили 530 млрд тенге.

Также Светлана Жакупова остановилась и на том, что будет учтено в стаже участия в новой пенсионной системе.

"Трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года и учтенный при назначении солидарной пенсии, а также стаж с 1998 года, на основе периодов уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему. Кроме того, при исчислении периодов участия в накопительной пенсионной системе будут учитываться особенности в сроках и размерах уплаты обязательных пенсионных взносов хозяйствующих субъектов, применявших специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством", – подчеркнула она.

По ее словам, согласно нововведениям будут включены и другие социально значимые периоды, к примеру:

- периоды ухода за ребенком до 3 лет (в общей сложности 12 лет) и инвалидом с детства до 16 лет;

– периоды проживания супругов сотрудников силовых структур в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства;

– период проживания за границей супругов дипломатических служб РК, международных организаций;

– время ухода за инвалидом 1-ой группы, одиноким инвалидом 2-ой группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста.

Это новшество будет распространяться как на будущих, так и на уже состоявшихся пенсионеров.

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