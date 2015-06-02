Статьи Когда кончается легкая нефть... Лаура ТУСУПБЕКОВА

В публичных дебатах, организованных Комитетом палаты по вопросам экологии и природопользованию, приняли участие депутаты Парламента, недропользователи, представители госорганов, научных учреждений и НПО.



Нужно сказать, что вопросы нефтегазовой сферы всегда находятся в центре внимания депутатского корпуса, что объяснимо – это приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, важнейшая составная часть экономики нашей страны. И от того, насколько эффективно и слаженно выстраивается политика по ее развитию, без сомнения, во многом зависит и развитие экономики страны в целом.



С приветственным словом к участникам парламентских слушаний, в числе которых были депутаты, члены Правительства, представители нефтедобывающих компаний и экспертного сообщества, обратился первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев. Он отметил, что тема слушаний актуальна в связи с тем, что сегодня большая часть казахстанских нефтяных месторождений, за исключением крупных проектов, уже прошли пик добычи, являются зрелыми с низким уровнем добычи. В связи с этим будет проведен мониторинг месторождений для повышения нефтедобычи.



– Правительством планирует­ся принять конкретные меры по стимулированию недропользователей с целью повышения эффективности извлечения неф­ти, – отметил Б. Сагинтаев.



Он также напомнил, что нынешние объемы производства в Казахстане не покрывают внут­ренние потребности страны высокооктановым видом ГСМ. Это предполагает их импорт, в основном из России. Для решения вопросов о снижении зависимости от импорта Правительством приняты меры по реконструкции и модернизации имеющихся трех НПЗ.



– Планируется, что по итогам модернизации, к концу 2018 года мы полностью обеспечим себя светлыми нефтепродуктами, – пообещал вице-премьер.



Б. Сагинтаев выразил уверенность, что благодаря принятым мерам Казахстан сможет стать конкурентом России и Китая в нефтяной отрасли. Предпосылки к тому есть. Так, начиная с 1991 года в Казахстан активно привлекаются инвестиции, большая часть которых направлена на развитие нефтегазового сектора нашей страны. Выработка нефтегазового продукта повысилась, в частности, в текущем году на 2–3%. Также развитие этого сектора дало стране прекрасные возможности для развития всех других отраслей.



– Теперь мы можем смело сказать, что мы конкурентоспособная страна и можем достойно войти в число 30 самых развитых стран мира, – отметил Б. Сагинтаев.



Тема повышения эффективнос­ти извлечения нефти из недр нашла свое продолжение в выступлении министра энергетики Владимира Школьника. Он сообщил, что возглавляемое им ведомство работает над увеличением коэффициента извлечения нефти в стране, что даст значительный прирост нефтедобычи.



– Многие научные организации этим занимаются, есть уже положительные результаты, – отметил глава Минэнерго. – Уровень коэффициента в Казахстане составляет 30–35%, тогда как, например, в Норвегии он превысил 50%. Увеличение на 1% этого коэффициента для нашей страны дало бы дополнительно 150 миллионов тонн нефти, что сопоставимо с открытием крупного месторождения.



Глава Минэнерго также сообщил, что сегодня идет реализация проекта "Евразия". Прог­рамма позволит сверхглубокое бурение скважин.

– Мы приступили к реализации проек­та "Евразия", который предусматривает применение инновационных геологических технологий и бурение сверхглубокой скважины глубиной до 15 километров. Ряд ведущих мировых нефтегазовых компаний проявили интерес к данному проекту. Сейчас мы образовываем консорциум и прорабатываем вопрос по льготам и преференциям фискального и нефискального характера, приемлемых для потенциальных инвес­торов данного важного для будущего страны проекта, – рассказал министр энергетики.



По его информации, к 2031 году в Казахстане ожидается максимальный объем добычи нефти с учетом освоения Кашаганского месторождения и проек­та будущего развития ТШО – около 113 млн тонн.



Говорилось в ходе парламентских слушаний и о проблемах в сфере добычи, оборота неф­ти и нефтепродуктов, газа и газоснабжения. По словам мажилисмена, руководителя временной комиссии по подготовке парламентских слушаний Шавхата Утемисова, особую озабоченность вызывает то, что в дейст­вующих контрактах поставка нефти на внутренний рынок предусмотрена в сумме чуть более 3 млн тонн в год, тогда как требуется 15 млн тонн, а в перспективе, с учетом модернизации отечественных НПЗ, – 18,5 млн тонн.



На сегодня в Казахстане дейст­вуют 63 контракта на добычу нефти, 31 из которых не предусматривает обязательства по ее поставке на внутренний рынок. Из 68 контрактов на совмещенную разведку и добычу 16 также не имеют таких обязательств.



– Но самое тревожное заключается в том, что практически все контракты, где оговорены квоты на внутренний рынок, распространяются на разработку месторождений, пик добычи на которых уже прошел и имеется устойчивая тенденция к ее снижению, – подчеркнул депутат.



Непрозрачным и в то же время недостаточно контролируемым государством является вопрос себестоимости добываемой неф­ти. В связи с этим депутаты рекомендуют Правительству и уполномоченным органам пересмотреть условия выполнения каждого контракта на добычу, с тем, чтобы найти взаимоприемлемые пути и способы снижения производственной себестоимости добываемого сырья, в том числе за счет активизации бизнес-процессов, использования новых технологий, направленных на увеличение коэффициен­та извлечения нефти.



С целью обеспечения транспарентнос­ти цены нефти для поставки на НПЗ респуб­лики депутаты считают необходимым ввести с 2017 года обязательную ее реализацию через товарные биржи в объеме 30% от уровня среднемесячной добычи.



Кроме того, предлагается пересмот­реть существующую систему тройной ответственности недропользователей за одно и то же нарушение экологических требований.



– Дело в том, что недропользователь зачастую трижды вып­лачивает одну и ту же сумму в размере десятикратной ставки за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Сначала в соответствии с Налоговым кодексом, потом ту же самую сумму за то же нарушение в соответствии с КоАП и, наконец, практически такую же сумму за то же нарушение в качестве возмещения ущерба в соответствии со статьями Экологического кодекса. В связи с этим представляется целесообразным выработать предложения по четким и обоснованным подходам по применению указанных норм ответственности, – пояс­нил Ш. Утемисов.



Как известно, многие проб­лемы неф­тегазового сектора Казахстана имеют корни в гео­логической отрасли, которая сегодня, отметила в своем выступлении депутат Мажилиса Галина Баймаханова, бесспорно, нуждается в развитии. По ее словам, прирост разведанных запасов нефти и газа в Казахстане уже давно отстает от темпов их добычи. В свете нынешнего нестабильного состояния на мировом рынке нефтепродуктов, передела энергетических рынков такая ситуация представляется недопустимой.



– Сегодня нужен новый фактический материал, полученный с использованием современных методик и технологических возможностей в геологии. Необходимо срочно развивать и стимулировать геологоразведку, несмотря на то что разведка месторождений становится все более высокозатратным процессом. Но это единственный путь воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов страны, – отметила депутат Мажилиса.



Есть серьезные проблемы и в вопросе применения наукоемких технологий и инноваций в развитии нефтегазовой отрасли. По словам депутата Валихана Бишимбаева, в отраслевой науке наблюдаются несистемный характер исследований и отор­ванность науки от отрасли, отставание отечественной науки от мировых достижений, неэффективное использование финансовых средств, несовершенство механизмов коммерциализации, недостаток компетентных научных кадров.



– Эпоха "легкой" нефти завершается. Отраслевая наука должна работать на перспективу, это – исследования альтернативного углеводородного сырья, новые технологии добычи тяжелой неф­ти, переработка нефтебитуминозных пород, – сказал В. Бишимбаев.

В ходе парламентских слушаний были выслушаны и представители казахстанских нефтесервисных компаний.



По словам генерального директора Союза сервисных компаний Казахстана нефтегазовой и горнорудной отраслей Дауржана Аугамбая, сегодня необходимо пересмотреть нормы законодательства по казахстанскому содержанию в закупках.



– Мы предлагаем принять меры государственной поддерж­ки, которые предполагали бы вовлечение местных компаний, которые теперь вынуждены нести расходы и простаивать из-за сокращения объемов контрактов, на которые были потрачены большие средства, – пояснил он.



Д. Аугамбай напомнил, что, согласно официальным данным Национального банка, в четвертом квартале 2014 года наблюдалось четырехкратное падение прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающую отрасль страны, а вследствие падения цен на нефть практически все ведущие нефтегазовые компании сокращают свои капитальные и текущие затраты на 15–20%.



Кроме того, по мнению главы союза, вследствие снижения цен на нефть возросли риски массированной экспансии на казахстанский рынок трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья.



– Куда пойдут и уже устремились российские инжиниринговые и сервисные компании? Вовсе не на рынки Европы, а на рынки соседних стран. Идет демпинг и выдавливание казахстанских компаний и специалистов с нашего внутреннего рынка. В ближайшее время, после вступления Казахстана в ВТО, остро встанет вопрос в части казсодержания – на рынок войдут китайские компании, – предрекает эксперт.



Подводя итоги парламентских слушаний, заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Д. Назарбаева отметила необходимость разработать механизмы, стимулирующие добывающие компании заниматься одновременно и разведкой, и приростом запасов полезных ископаемых.



– Мы ожидаем от Правительства решений, направленных на обеспечение прозрачности политики ценообразования на нефть и нефтепродукты, поставляе­мые на внутренний рынок. Между недропользователем и НПЗ должен быть только один посредник, – подчеркнула вице-спикер.



По ее словам, система регулирования цен на нефтепродукты не должна допускать обогащения одних субъектов – оптовых поставщиков – за счет других, то есть розничных реализаторов.



– Много вопросов вызывает действую­щая сегодня система выбора регио­нальных операторов и распределение ГСМ между ними. Эта система тоже непрозрачна и вызывает много вопросов, – сказала Д. Назарбаева.



Особое внимание, по мнению вице-спикера, следует уделить вопросам стимулирования добычи и оборота сланцевого газа и метана из угольных пластов.



– Для улучшения состояния здоровья наших граждан и для решения поставленной Лидером нации задачи по вхож­дению в первую тридцатку конкурентоспособных государств мы обязаны быть особенно требовательны к состоянию экологии и чистоте воздуха в наших городах и селах. Этому в значительной мере будет способствовать постепенный переход на газомоторные транспортные средства и расширение сети газозаправочных станций, – подчеркнула Д. Назарбаева.



Также было отмечено: для того чтобы полностью обеспечить казахстанский рынок собственными качественными нефтепродуктами и газом, необходимо незамедлительно принять меры по совершенствованию законодательной базы и внести изменения в систему управления и регулирования данной сферы.



По итогам парламентских слушаний приняты соответствующие рекомендации.

