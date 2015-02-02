Когда конфликт исчерпан

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Олег ТАРАН
В своем приветственном слове председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Рахмет Мукашев среди новелл проекта озвучил укрепление института медиации, которая будет проводиться по ходатайству сторон и исполняться по аналогии с мировым соглашением, а также введение так называемой «партисипативной процедуры». О том, что гражданское процессуальное законодательство должно пре­дусматривать удобный и быстрый порядок рассмотрения гражданских дел и быть ориентировано на примирение сторон говорил и руководитель рабочей группы, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Нурлан Абдиров.
После доклада судьи Верховного суда Улбосын Сулейменовой и содоклада заместителя Генерального прокурора Жакипа Асанова у ряда депутатов возникли вопросы по проекту ГПК. Первой два вопроса задала мажилисвумен Светлана Романовская, которую интересовало: возможно ли сделать так, чтобы ряд категорий дел, например, трудовые, семейные споры и так далее, рассматривались в досудебном порядке, причем не претензионном, а именно медиативном? По ее мнению, претензионный порядок в сфере защиты прав потребителей без применения медиации малоэффективен. И развивая данную тему, С. Романовская уточнила: смогут ли в рамках новой нормативно-правовой базы адвокаты и нотариусы заниматься медиаторством, совмещая это со своей основной деятельностью?
Судья У. Сулейменова ответила, что решение конфликтов до суда путем медиации, конечно же, приветствуется. Однако чтобы вводить обязательный порядок досудебного урегулирования именно в порядке медиации, с внесением изменений в действующие законодательные акты, необходимо еще другое дополнительное законодательное урегулирование – о введении бесплатной обязательной медиации. При дотационной государственной поддержке таких процедур можно было бы говорить об обязательности медиации по отдельным категориям споров.
Что же касается того, чтобы примирительной процедурой занимались также и адвокаты, и нотариусы, то на сегодня никаких правовых препятствий не имеется. Более того, У. Сулейменова отметила, что немало адвокатов уже отучились в специализированных центрах, получили сертификаты и занимаются медиацией.
Депутат Айгуль Соловьева поинтересовалась усилением принципа состязательности в новом кодексе.
На что У. Сулейменова, подчеркнув, что принцип состязательности всегда присутствует в процессуальном законодательстве, сообщила, что одним из регуляторов вводится партисипативная процедура, то есть активное состязание между сторонами с участием адвокатов. Вторая процедура – это когда все доказательства представляются на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и раскрываются самими сторонами процесса. Необходимо усвоить: все доказательства должны быть представлены и раскрыты в суде первой инстанции, потому что если их не представили по неуважительным причинам апелляционные инстанции, их принять не смогут, не говоря уже про кассационные и надзорные. Безусловно, одна из сторон в суде обязательно останется недовольной его решением, но если обоим участникам процесса предоставлялись равные возможности для приведения своих доводов и защиты своей позиции, то жалобы беспочвенны.
Депутат Серик Оспанов попросил поподробнее рассказать о партисипативной процедуре и разъяснить разницу между мировым соглашением и медиацией в суде.
У. Сулейменова в свою очередь пояснила, что партисипативная процедура – это когда обе стороны представлены адвокатами и на равных условиях ищут пути разрешения конфликта. При мировом соглашении в суде одна сторона может быть представлена несколькими адвокатами, другая – ни одним. Право выбора способа примирительной процедуры – за участниками процесса. При медиативном способе производство по делу приостанавливается, и профессиональный медиатор обсуждает вопросы со сторонами, каким образом им выйти на соглашение в порядке медиации. Разница между мировым соглашением и медиативным в том, что в первом случае при изменении предмета или основания иска предъявляется новый иск. Суд прекращает производство по делу первого обращения и ждет следующего. А при медиации возможно изменить предмет и основание иска, главное – чтобы прекратился конфликт. По мнению У. Сулейменовой, это важное достижение, введенное с учетом положительного международного опыта.
Также судья Верховного суда отметила, что если гражданин пришел в суд, то он без результата уже не уходит. А ведь порой истец даже не может встретиться и поговорить с ответчиком из-за отсутствия нейтральной диалоговой площадки. И если чаще предлагать сторонам судебную медиацию (а в идеале – в будущем бесплатную профессиональную медиацию), то это может в корне изменить и предмет, и основания иска, а в итоге позитивно повлиять на разрешение конфликтов или споров.

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