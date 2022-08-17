Когда концепция «слышащего государства» будет наиболее эффективной, объяснила социолог

Важную роль в реализации концепции «слышащего государства» играет социология. И ее роль с объявлением курса на построение «слышащего государства» возрастает все больше. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz рассказала Института общественной политики партии «AMANAT» Мадина Нургалиева.

Эксперт отметила, что Президент Касым-Жомарт Токаев во многих публичных выступлениях обращает внимание на социологию как на инструмент, способный обеспечить коммуникации между обществом и государством.

«Концепция «слышащего государства» будет эффективной тогда, когда население будет честно и открыто «говорить». В этом плане именно социология как наука может собирать, улавливать и анализировать мнение общества или отдельных социальных групп о конкретных проблемах, ценностях и установках. И с объявлением курса на построение «слышащего государства» значение и роль социологии еще больше возрастают», - рассказала Нургалиева.

В то же время перед социологией, как наукой, стоит ряд проблем. В частности, в Казахстане сейчас нет единого государственного института, республиканской бюджетной организации, которая бы на регулярной основе занималась социологией. Поэтому без государственной поддержки развитие социологии на системном уровне представляется сложным, отмечает директор Института общественной политики.

Кроме того, данные социологических исследований фактически не попадают в свободный доступ.

«В целом, повторюсь, социология в реализации концепции «слышащего государства» – важный инструмент, который можно и нужно использовать максимально широко. (…)

Концепцию «слышащего государства» Касым-Жомарт Токаев объявил еще в самом начале своего президентского срока и последовательно ее придерживается. Сейчас идет достаточно непростой процесс политической модернизации, выстраивания правильной и сбалансированной системы государственного управления. Когда в целом он будет закончен, думаю, и к реализации концепции «слышащего государства» подход будет более системный, и тогда можно ожидать, что социсследования будут не просто проводиться, но и своевременно использоваться», - считает Мадина Нургалиева.