Когда коза – не дереза

Всего за три года бывшей горожанке удалось создать ферму по производству козьего сыра.

Сменить город, в котором родилась и выросла, на село в акмолинской области, притом что в жизни все шло, как надо, – многим такое решение будет трудно понять. А вот Лейла Семенова ни о чем не жалеет. Как выяснилось, это было давней мечтой горожанки. А началом всему стала прос­тая привязанность к домашним животным.

Как признается Лейла Семенова, в ее городской квартире жили две кошки и собака. Заботу и любовь к ним она прививала и своим детям: двум сыновьям и дочери. К тому же экономисту-бухгалтеру с высшим образованием и 27-летней успешной карье­рой в солидной организации всегда была интересна сельская жизнь со всеми ее атрибутами, включая разведение домашней живности.

Приобщение к деревенскому быту стало возможным благодаря даче, купленной в живописнейшем месте Аккольского района рядом с сосновым бором. Туда семья приезжала в пору летних каникул и отпусков, а также на зимние выходные.

Со временем решились на покупку коровы. Появился первый опыт ухода, а также доения и кормления буренки. Во время отсутствия семьи присмотр за рогатой кормилицей поручался знакомому жителю села, в черте которого и находится дача.

Со временем жизнь на природе так понравилась Семеновым, что они построили на своем участке вместо дачного домика современный благоустроенный коттедж.

– Еще живя в городе, начала по Интернету знакомиться с информацией о домашней скотине. Меня интересовали воп­росы ее содержания, ухода, – рассказы­вает хозяйка дома и фермы. – Постепенно накопился определенный багаж знаний, который хотелось использовать в настоящем деле. То есть психологически я была готова окончательно поменять город на село. Мои домашние – трое детей и муж – оказались не против идеи. Ускорила наш переезд пандемия коронавируса. Сельская жизнь значительно уменьшала риск заражения COVID-19.

Это время стало решающим для Лейлы Семеновой, повернуло жизнь ее семьи на 180 градусов. Предприимчивая женщина стала делать первые шаги по созданию заветной фермы. Четко определила для себя ее профиль – производство коровьего и козьего молока, а также сыра.

С обзаведением высокоудойными коровами проблем не возникло. Буренки симментальской, джерсейской и айрширской пород, на которых был остановлен выбор, нашлись без труда. В настоящее время на ферме Семеновых насчитывается около 30 таких животных. Намного сложней оказалось обзавестись молочным козьим стадом.

По словам предпринимательницы, первый опыт оказался неудачным. Вкус молока от коз, купленных в Казахстане, был совсем не тот, какой хотелось бы Лейле Гейдаровне. Привычка делать все, за что берется, основательно заставила ее заняться нужной породой.

– По Интернету узнала, что в мире существует вкуснейшее молоко, и дают его англо-нубийские козы, – говорит хозяйка фермы. – Выяснилось, что купить их можно в Пакистане. Но попасть в эту страну не представлялось возможным. В ходе переговоров с пакистанскими козоводами удалось договориться, что они привезут животных к границе Афганистана и Узбекистана. Туда и отправились с мужем на автомобиле.

…Казалось, само слово Афганистан неизменно ассоциируется в сознании наших сограждан с непрерывной войной. Заметим, эти представления не так уж далеки от реальности. Однако супруги Семеновы, преодолев опасения и тысячи километров пути, все же соприкоснулись с этой горячей точкой, не обожглись и привезли домой семь непривычных для здешних мест существ, ушастых, имеющих смешанный окрас: пять козочек и двух козликов.

Спустя пару лет козье пого­ловье размножилось уже до 30 животных. Сегодня они еже­дневно дают более ста литров ценнейшего молока, из которого хозяйка делает козий сыр.

До того как изготовить первую партию, Лейле Гейдаровне пришлось предпринять еще одну дальнюю поездку: она отправилась в далекую Италию, чтобы научиться делать настоящий козий сыр. Предпринимательница рассказала, что пунктом ее назначения стал небольшой городок и ферма итальянцев, где она в течение двух недель постигала науку сыроварения. Там этот процесс происходит в огромных чугунных котлах. Научилась делать итальянские, французские и швейцарские сыры, обзавелась собственным оборудованием.

Теперь продукция фермы постоянно присутствует на наших рынках. В общем, усилиями семейной пары их ферма превратилась в небольшое производство с законченным циклом, где технологическую цепочку венчает выпуск готовой продукции – сыров.

Стоит сказать, что доение коров и коз проводится с помощью автоматизированных машинных установок. В ходе нашего разговора хозяйка фермы выразила сожаление лишь об одном – не успели достроить помещение сыроварни. Теперь вот стройматериалы подскочили в цене... Ну, а в общем, все складывается хорошо.

– Деревенская жизнь многим представляется чем-то пугающим, где есть только изнуряющая работа и отсутствуют блага цивилизации. Однако на самом деле все не так, – говорит Лейла Семенова. – Как говорится, пугают только. Да, приходится ежедневно убирать коровники и козовники, делать другую физическую работу. Но к этому быстро привыкаешь. Устаешь, если пытаешься успеть все и сразу. Однако если упорядочить работу, то она вовсе не утомляет.

Во всем ли семья разделяет такую точку зрения? По словам Лейлы Гейдаровны, в этих вопросах не возникает особых проблем. К примеру, дочь еще в городе увлекалась конным спортом, а в сельской местности еще больше возможностей продолжать тренировки, ухаживать за лошадью.

Младший сын сразу влился в местное детское сообщество, ему здесь все нравится. Только старший немного скучает по городу, но держится. С мужем – предпринимателем по роду дея­тельности – и вовсе никаких проблем никогда не возникало, он во всем поддерживает начинания супруги.

В завершение разговора фермер и сыродел в одном лице приз­налась, что не понимает тех, кто остается в городе, не имея там конкретного дела, а лишь ради городского статуса. Огромная часть этих людей – сами вчерашние селяне, которых не отпус­кает врожденная привязанность к земле. Так стоит ли изводить себя, когда можно приложить силы на селе?

Никто не говорит, что жизнь там легкая, но она открывает много возможностей для реализации планов. В общем, на селе можно трудиться с радостью и жить хорошо. И вчерашний городской экономист-бухгалтер, а ныне сельская предприниматель и сыродел доказала это на собственном примере.