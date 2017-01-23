​Когда летит по небу утка, то ружьям делается жутко

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Асет Калымов, Алматинская область

Представители охотничьих хозяйств Алматинской области выступают против ограничительных мер, введенных профильным ведомством.

Вот уже второй месяц в талдыкорганском офисе республиканской ассоциации «Кансонар» и ее филиалах в Жаркенте, Ушарале и Кербулакском районе – неспокойная обстановка. Практически ежедневно сюда приходят охотники, и на устах у каждого один вопрос: «Что будем делать весной?» Сказать, что любителей поохотиться удивил приказ Комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза о введении запрета на охоту в весенний период – значит ничего не сказать. Они считают: решение чиновников не позволит увеличить численность водоплавающей дичи, зато нанесет непоправимый ущерб охотничье­му делу.

Запрет введен согласно биологическому обоснованию, подготовленному ОО «Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана» и РГП «Институт зоологии» Комитета науки МОН РК. В документе утверждается, что весенняя охота – один из факторов, мешающих рациональному использованию ресурсов дичи.

Как известно, весной птицы возвращаются в родные места для гнездования. По мнению зоологов, именно в этот период охотники стреляют без разбора как самцов, так и самок, включая запрещенных гусей и даже лебедей. По их оценкам, за последние 20 лет численность водоплавающих снизилась более чем вдвое. При этом отсутствуют ежегодные объективные данные о реальном количестве уток, гусей, лебедей, а также тетерева, глухаря и вальдшнепа.

С позицией ученых в корне не согласны общественные объединения охотников. Как прокомментировал в интервью «КП» директор представительства ассоциации «Кансонар» по Алматинской облас­ти Василий Черемнов, биологическое обоснование об отрицательном влиянии весенней охоты на запасы пернатой дичи, мягко говоря, неубедительно. Ибо в документе не приведен детальный анализ изменения численности птиц в этот период. По учетным данным охот­обществ Жетысу, за два последних сезона весенний отстрел уток и селезней составил менее 1%, тетерева – 0,5% от выделенного лимита.

– Изъятие такого количества не отражается на общих запасах и воспроизводстве ресурсов водоплавающих, – рассказывает Василий Черемнов. – В нашем регионе охота проводится 15 календарных дней – с середины марта до начала апреля, из которых четыре дня покоя. Большинство охотников – горожане, выезжающие на природу отдохнуть, подышать свежим воздухом. Они не занимаются промысловой охотой, для них это хобби. Причем удовольствие не из дешевых: затраты одного человека на поездку составляют минимум 15 тысяч тенге.

О гнездовании уток в начале весны также не может идти речи, убежден эксперт, поскольку на водоемах еще не полностью сходит лед, а в ночные часы сильно подмораживает. Куда больший вред популяции водоплавающих наносит неконтролируемый выпас скота вблизи рек и озер, в результате которого уничтожаются прибрежные заросли.

– Мы давно работаем в этой сфере и помним, что еще в советское время вводились подобные запреты на охоту весной, – продолжает Василий Евгенье­вич. – Но эти меры не привели к росту численности пернатых. К сожалению, к нашим аргументам не прислушиваются в профильном ведомстве и, вопреки общественному мнению, сейчас нанесен серьезный удар по имиджу охотничьих хозяйств.

Одним из негативных последствий ограничительной меры может стать рост браконьерства. Ведь инспекторов – следить за обстановкой в охотничьих угодь­ях – в каждый поселок не поставишь.

В Алматинской области насчитывается свыше 100 охотничьих хозяйств, объединяющих около 10 тыс. участников. Они подготовили пакет предложений в пользу открытия весенней охоты и отмены приказа Минсельхоза. Свою позицию любители сафари планируют озвучить на совещании республиканской ассоциации «Кансонар», которое состоится в конце февраля в Астане. 

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