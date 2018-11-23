​Когда лотерея честная

Европейская лотерейная ассоциация – один из самых авторитетных международных профессиональных союзов. В нее входят лотерейные компании из 45 государств, включая все 28 стран – членов Евросоюза. Основана она в 1983 году.

Для участия в ассоциации необходимо соответствовать высоким стандартам ведения лотерейного бизнеса: гарантировать честность и безопасность проведения розыгрышей, безупречно выполнять обязательства перед участниками лотерей, направлять часть дохода на благо общества, выполнять рекомендации ФАТФ (противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и прочее).

Официальная часть принятия казахстанской лотереи «Сәтті Жұлдыз» в Европейскую лотерейную ассоциацию пройдет 29 мая 2019 года на Генеральной ассамблее в Антверпене.

– Членство в международной лотерейной ассоциации подтверж­дает не только то, что наша компания соответствует стандартам мировой лотерейной индустрии, но и в первую очередь это признание безопас­ности для участников лотереи, то есть гарантия соблюдения прав участников, случайности определения победителей, свое­временной выплаты выигрышей, конфиденциальности личных данных, – сообщил президент АО «Сәтті Жұлдыз» Александр Тен.

К сведению, в конце ноября в Буэ­нос-Айресе стартует Всемирный лотерейный саммит, на котором будет принято решение о вступлении казахстанской лотереи «Сәтті Жұлдыз» во Всемирную лотерейную ассоциацию (WLA).