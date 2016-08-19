фото из архива конкурса

Слово «семья», как известно, имеет синоним «фамилия». Скажи в Костанае «Солодовы» – и доброй половине города семью представлять, наверное, не потребуется. Основатели этой фамилии – люди широко известные, уважаемые, и продолжатели ее тоже на слуху.

Сегодня Григорий Григорьевич и Фания Гаппаровна – пенсионеры. Общий стаж их трудовой дея­тельности равен 90 годам. Глава семьи 30 лет отслужил главным инженером завода химического волокна, заместителем генерального директора. Неоднократно награжден орденами, медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Фания Гаппаровна 13 лет отработала директором обувной фабрики. Под ее руководством проведена реконструкция предприятия. Фабрика перешла на центральное отопление, ликвидировав систему котельных. Построила детский сад на 280 мест, общежитие для молодых семей на 760 мест.

Человек с таким опытом решения социальных вопросов был замечен и назначен руководителем ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата г. Костаная». В этой должности Солодова прослужила более 20 лет. В ее бытность руководителем отдела был открыт ряд центров: по оказанию социальных услуг населению, адаптации для женщин и детей, по работе с детьми с ограниченными возможностями. В настоящее время Фания Гаппаровна является членом социально-бытовой комиссии областного Совета ветеранов.

Ну а как появилась семья Солодовых? Как Григорий и Фания нашли друг друга? Оба окончили Киевский технологический институт легкой промышленности: Григорий Григорьевич – по специальности «технология искусственных и синтетических волокон», Фания Гаппаровна – по специальности «технология кожи и меха». Познакомились они еще в 1959 году в Киеве, когда учились в институте. Через год поженились.

Их первенец Валерий Григорьевич – сегодня тоже известный человек в Костанае. Он работает заместителем директора ГКП «КТЭК» городской теплоэнергетической компании. Очевидно, его прямая заслуга есть в том, что компания ни разу не «заморозила» Костанай с его достаточно жестким северным климатом, бесперебойно обеспечивает город горячей водой. Кроме Валерия, у четы Солодовых еще есть дочь – Марина Григорьевна долгое время служит в отделе образования городского акимата, где руководит отделом воспитательной работы и известна не только педагогам.

Валерий и Марина имеют по двое собственных детей – внуков Григория Григорьевича и Фании Гаппаровны. А также у четы победителей имеется уже двое правнуков. Так что дружное интернациональное семейство Солодовых состоит сегодня из четырех поколений.

Общий трудовой стаж семейства составляет почти 200 лет. На всех насчитывается 14 вузовских дипломов. Все члены семьи, за исключением правнуков, имеют высшее образование. В семейной копилке 49 наград и поощрений различного уровня.

– Главный секрет семейного счастья – взаимопонимание и взаимо­уважение супругов, – убеж­ден Григорий Григорьевич. – Жена всегда поддерживает меня, я поддерживаю ее, и дети воспринимают это как должное. Мы все гордимся успехами друг друга!

– По-моему, жизнь испытывает людей, – дополняет супруга Фания Гаппаровна. – В семьях возникают различные трудности, и тут важно мужу с женой делить их на двоих, переносить совмест­но. Тогда все у них получится, и семья будет счастлива.