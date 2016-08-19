​Когда любят – гордятся друг другом

550
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
фото из архива конкурса

Слово «семья», как известно, имеет синоним «фамилия». Скажи в Костанае «Солодовы» – и доброй половине города семью представлять, наверное, не потребуется. Основатели этой фамилии – люди широко известные, уважаемые, и продолжатели ее тоже на слуху.

Сегодня Григорий Григорьевич и Фания Гаппаровна – пенсионеры. Общий стаж их трудовой дея­тельности равен 90 годам. Глава семьи 30 лет отслужил главным инженером завода химического волокна, заместителем генерального директора. Неоднократно награжден орденами, медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Фания Гаппаровна 13 лет отработала директором обувной фабрики. Под ее руководством проведена реконструкция предприятия. Фабрика перешла на центральное отопление, ликвидировав систему котельных. Построила детский сад на 280 мест, общежитие для молодых семей на 760 мест.

Человек с таким опытом решения социальных вопросов был замечен и назначен руководителем ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата г. Костаная». В этой должности Солодова прослужила более 20 лет. В ее бытность руководителем отдела был открыт ряд центров: по оказанию социальных услуг населению, адаптации для женщин и детей, по работе с детьми с ограниченными возможностями. В настоящее время Фания Гаппаровна является членом социально-бытовой комиссии областного Совета ветеранов.

Ну а как появилась семья Солодовых? Как Григорий и Фания нашли друг друга? Оба окончили Киевский технологический институт легкой промышленности: Григорий Григорьевич – по специальности «технология искусственных и синтетических волокон», Фания Гаппаровна – по специальности «технология кожи и меха». Познакомились они еще в 1959 году в Киеве, когда учились в институте. Через год поженились.

Их первенец Валерий Григорьевич – сегодня тоже известный человек в Костанае. Он работает заместителем директора ГКП «КТЭК» городской теплоэнергетической компании. Очевидно, его прямая заслуга есть в том, что компания ни разу не «заморозила» Костанай с его достаточно жестким северным климатом, бесперебойно обеспечивает город горячей водой. Кроме Валерия, у четы Солодовых еще есть дочь – Марина Григорьевна долгое время служит в отделе образования городского акимата, где руководит отделом воспитательной работы и известна не только педагогам.

Валерий и Марина имеют по двое собственных детей – внуков Григория Григорьевича и Фании Гаппаровны. А также у четы победителей имеется уже двое правнуков. Так что дружное интернациональное семейство Солодовых состоит сегодня из четырех поколений.

Общий трудовой стаж семейства составляет почти 200 лет. На всех насчитывается 14 вузовских дипломов. Все члены семьи, за исключением правнуков, имеют высшее образование. В семейной копилке 49 наград и поощрений различного уровня.

– Главный секрет семейного счастья – взаимопонимание и взаимо­уважение супругов, – убеж­ден Григорий Григорьевич. – Жена всегда поддерживает меня, я поддерживаю ее, и дети воспринимают это как должное. Мы все гордимся успехами друг друга!

– По-моему, жизнь испытывает людей, – дополняет супруга Фания Гаппаровна. – В семьях возникают различные трудности, и тут важно мужу с женой делить их на двоих, переносить совмест­но. Тогда все у них получится, и семья будет счастлива.

Популярное

Все
День рождения национального театра
Здесь звук смешался с цветом
Сердце не выдержало…
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Кушать подано!
Новый рекорд Александра Бублика
Предупреждая паводок
135 очередников получили ключи от собственного жилья
У ветерана вековой юбилей
Молодежь против наркорекламы
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Отраслевая перезагрузка
Стратегический ресурс
От филармонии до промцеха
Первая модульная КОС на селе
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]