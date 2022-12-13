Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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В Минсельхозе сообщили, что с 2023 года в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях.

"Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов. С учетом организационной работы ожидается, что первые микрокредиты начнут выдавать в конце первого квартала 2023 года", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что заемные средства будут выдаваться по номинальной ставке вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита – порядка 7,9 млн тенге, для развития якорной кооперации – около 25,4 млн тенге.

Оператора выдачи кредитных средств определят акиматы областей на местах посредством проведения госзакупок.

Отметим, пилотный проект по повышению доходов сельского населения впервые стартовал в 2019 году в Жамбылской области. Масштабировать данную программу по всему Казахстану поручил глава государства вчера на расширенном заседании Правительства.

В 2023 году для реализации проекта из республиканского бюджета предусмотрено 52,4 млрд тенге с планом выдачи более 11 тыс. микрозаймов.

