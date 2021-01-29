Когда могут ослабить карантин в Алматы, рассказал главный санврач города

Иллюстративное фото: РСК Алматы
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, когда могут ослабить карантинные меры в городе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Нам нужно выйти из "красной" зоны, тогда будем рассматривать вопрос по переводу ограничительных мер к формату, предусмотренных для "желтой" зоны. Сейчас, я думаю, в городе динамика заболеваемости резко сокращается. Если помощь будет от населения по соблюдению карантина, если вместе поработаем по соблюдению карантинных мер – и предприниматели, и население, то в самое ближайшее время мы можем выйти из "красной" зоны. Мы практически стоим сейчас на границе "красной" и "желтой" зон", – сказал Бекшин в эфире телеканала Atameken Business.
Ранее он сообщил, что установка блок-постов
по периметру Алматы в ближайшее время не предусматривается.
Напомним, ранее Алматы вернулся
в "красную" зону по COVID-19. Позже вышло новое постановление главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина. Документ вступает в силу с 1 февраля. Так, в мегаполисе снова запретят работу театров и кинотеатров
. Также принято решение о госпитализации
всех горожан, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция.
Согласно постановлению, нужно будет перевести на удаленный режим работы 80% работников организаций с численностью сотрудников 20 и более человек, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте, и государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Банки, отделения АО "Казпочта", ЦОН-ы будут работать с 9.00 до 18.00 часов. При этом прием населения будет осуществляться по предварительной записи.