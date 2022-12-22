Когда могут ввести налог на роскошь в Казахстане

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«Мы смотрим разные варианты: либо по стоимости, либо по количеству (объектов – прим. ред.). Это всё мы будем дополнительно обсуждать», – заявил в кулуарах Сената Парламента Алибек Куантыров.

По его словам, данная норма может заработать с 1 января 2024 года. Рабочая группа по новому Налоговому кодексу, в который планируется включить норму о налоге на роскошь, сейчас только входит в активную фазу обсуждения.

«Есть разные варианты, в том числе по налогу на недвижимость, как я объяснял. Первый вариант – это на количество объектов недвижимости, то есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Мы смотрим разные варианты .

Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может, в принципе, касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого», – добавил министр.

Говоря о сроках, он заявил, что в 2023 году начнут обсуждать проект нового Налогового кодекса. Внести его в Парламент могут к осени.

«Дальше уже многие вещи будут зависеть от Парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс будет введен примерно с 2024 года», – резюмировал Алибек Куантыров.