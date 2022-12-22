Когда могут ввести налог на роскошь в Казахстане

Экономика
121
Диасов Ораз
корреспондент

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, когда планируется введение налога на роскошь в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Мы смотрим разные варианты: либо по стоимости, либо по количеству (объектов – прим. ред.). Это всё мы будем дополнительно обсуждать», – заявил в кулуарах Сената Парламента Алибек Куантыров.

По его словам, данная норма может заработать с 1 января 2024 года. Рабочая группа по новому Налоговому кодексу, в который планируется включить норму о налоге на роскошь, сейчас только входит в активную фазу обсуждения.

«Есть разные варианты, в том числе по налогу на недвижимость, как я объяснял. Первый вариант – это на количество объектов недвижимости, то есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Мы смотрим разные варианты .

Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может, в принципе, касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого», – добавил министр.

Говоря о сроках, он заявил, что в 2023 году начнут обсуждать проект нового Налогового кодекса. Внести его в Парламент могут к осени.

«Дальше уже многие вещи будут зависеть от Парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс будет введен примерно с 2024 года», – резюмировал Алибек Куантыров.

Популярное

Все
АО «KEGOC»: надежность в приоритете
Закон Республики Казахстан
В Астане завершился первый Центрально-Азиатский медиафорум
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Сохраняя дух и традиции предков
Чтобы трагедия не повторилась
Поправки по возмещению причиненного пациенту ущерба одобрил в первом чтении на пленарном заседании Мажилис.
Бывших полицейских не бывает
Гектар на вес золота
Новый импульс стратегическому партнерству
Закон Республики Казахстан
Секреты профессионализма
Закон Республики Казахстан
Параллели цвета и пространства
Под крышей дома своего
Когда деревья станут большими
«Сарыарка» продолжает лидировать
Обучить, чтобы лечить
Верность профессии
Нашумевшая история
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Рост бедности продолжается в Казахстане
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Токаеву отчитались о борьбе с коррупцией в Казахстане
Премьер поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки до 1 июня
Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике
ЦИК: 130 кандидатов выдвинуты в депутаты Сената
Авария на ТЭЦ Семея: около 23 тонн угля подали вручную в бункеры военнослужащие и спасатели
Военнослужащий Нацгвардии повесился в Жанаозене
Президент дал ряд поручений главе АЗРК
Мажилис и Сенат меняются ролями
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная

Читайте также

Политика , Правительство , Экономика
План мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 г…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Централ…
Международное сотрудничество , Экономика
Соглашения на 2,5 млрд долларов подписали Казахстан и Узбек…
Правительство , Экономика
Премьер обсудил экономическую ситуацию в Казахстане с сэром…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]