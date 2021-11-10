Когда музыка чудеса творит

За плечами у преподавателя по вокалу пять лет коррекционной работы с такими детьми. Лейла Болатбек отмечает также, что в последнее время в ее группе все чаще стали появляться ученики с проблемами речи и заиканием. Это означает, что «сарафанное радио» и родители стараются определить своих детей именно в ее группу.

– Когда родители с благодарностью сообщают, что после музыкальных занятий их ребенок перестал заикаться – это большое удовлетворение и радость от своего труда, – признается она.

На вопрос, стал ли педагог по вокалу глубже вникать в профессию логопеда, ответила утвердительно.

– Я не могу отказать им в помощи и стараюсь максимально делиться своим опытом и знаниями. Когда пять лет назад ко мне впервые пришел ребенок с проблемой речи, необходимые знания я почерпнула из Интернета, затем консультировалась с невропатологом, логопедом. Так как у меня нет медицинского образования, я должна была сама вникнуть и прочувствовать эту проблему. Стала изучать анатомию, чтобы понять причину заикания, поведение ребенка и только потом приступила к работе, – говорит Лейла Болатбек.

По ее словам, это очень ответственная и щепетильная работа. Главное – не навредить. На данный момент в ее группе занимаются пять коррекционных детей. К ней приходят с различными диагнозами, чаще всего с логоневрозом (заикание). И ее первая задача состоит в том, чтобы научить ребенка правильному дыханию. Когда у малыша заикание, должно уделяться больше внимания диафрагме, то есть опоре мышцы, которая находится внизу живота и отвечает за толчок воздуха. К слову говоря, логоневроз – это спазм диафрагмального дыхания, также в процессе коррекции необходима работа с артикуляцией и дикцией. Вместе с учеником они выполняют специальные упражнения для опоры, диафрагмы, артикуляции и дикции. Вследствие такой команд­ной работы и системного подхода речевые патологии проходят и ребенок может излечиться в течение короткого времени. В этом процессе также немаловажна помощь логопеда и невролога.

Она отметила, что в работе с коррекционными детьми есть свои сложности, и чтобы добиться каких-то результатов ребенку надо все тщательно объяснять. Иногда приходят совсем маленькие дети, и она учит их в игровой форме веселым, красивым распевочкам и правильному дыханию. Во время очередной работы с таким ребенком она открыла для себя эффективный механизм. Педагог вспоминает, что к ней привели девочку, которая в полтора года частично потеряла слух и начала невнятно разговаривать. Родители поставили дочке имплант. Несмотря на свой недуг, девочка всегда интересовалась творчеством, хотела петь и играть на музыкальных инструментах.

– Ко мне на вокал она пришла в подростковом возрасте. Во время пения плохо попадала в ноты и не интонировала. Чтобы помочь освоить ноты, я жестами рук показывала их, в результате чего девочка начала хорошо интонировать. Но мне этого было недостаточно. Я стремилась к тому, чтобы ребенок научился самостоятельно владеть внутренним слухом и чистым интонированием, – рассказывает педагог. – Во время очередного занятия, в процессе урока распевки под фортепиано, я заметила, как она смотрит на инструмент и по клавишам пытается определить точную высоту нот. И тут мне пришла идея: я посадила девочку за фортепиано и мы начали играть те песни, которые она поет. Играя на фортепиано, она начала хорошо петь и интонировать. У нас есть видеоматериалы и доказательства того, что ребенок с проблемами слуха, который до этого не пел, а просто проговаривал песню, в итоге хорошо поет и интонирует. За три месяца мы с ней достигли замечательных результатов. Данный опыт я стала впоследствии успешно применять в работе и с другими детьми. Хотела бы обратиться к педагогам по вокалу всей страны, чтобы они обратили внимание на детей с проблемами речи, поскольку эта методика приносит хорошие результаты. Она позитивно сказывается не только на восстановлении речи, но и на здоровье ребенка, – убеждена она.

В отличных результатах воздействия музыки моя собеседница убедилась, побывав на детском Международном конкурсе-фес­тивале, который недавно прошел в итальянском городе Сан-Ремо, где успешно выступила одна из ее учениц. На закрытии мероприятия выступал хор с коррекционными детьми, прекрасно исполнявший песню многоголосьем. Теперь казахстанский педагог мечтает соз­дать такой же хор в Алматы.

На вопрос о том, не связывает ли она неразвитую речь ребенка еще и с тем обстоятельством, что некоторые родители дают детям гаджеты раньше, чем они научились ходить и говорить, педагог отметила, что это не очень хорошая тенденция. В какой-то степени плохо развитая речь связана и с недостатком внимания со стороны родителей. Возможно, они много работают, устают и на общение с семьей у них практически не остается времени и сил, поэтому чаще всего дети предоставлены сами себе. Специалист советует родителям элементарно разговаривать с детьми. У всех них разные причины и диагнозы, которые приводят к проблемам с речью.

– По своему опыту могу сказать, что человека в любом возрасте можно научить петь, а ребенка тем более – главное иметь для этого желание. Даже если «медведь на ухо наступил» можно вытащить голос, интонировать – нет никаких границ для того, чтобы он пел, – утверждает педагог.