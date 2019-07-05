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Когда на кону жизнь человека
Назгуль Испанова

Благодаря решительным действиям патрульного экипажа удалось спасти от неминуемой гибели 22-летнего петропавловца, уснувшего во время ночной рыбалки в лодке. В 5 утра его заметили рыбаки, вышедшие на утренний клев. Парень сидел неподвижно, а тем временем течение сносило лодку по реке Есиль в сторону дамбы. Очевидцы немедленно вызвали полицию.

К месту происшествия прибыл ближайший патрульный экипаж в составе сержантов полиции Мейирбека Мейрама и Талгата Инкарова. На их окрики человек в лодке не отзывался. Время на раздумья почти не было, до верхнего бьефа дамбы (гребня, с которого вода срывается вниз) оставалось около 400 м.

Сняв форму, Мейирбек вошел в еще не прогревшуюся воду, вплавь добрался до лодки и поднялся в нее. Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, когда незадачливый рыбак проснулся, сержант уже налегал на весла, выводя лодку к берегу. А там его напарник уже приготовил плавсредство для помощи в спасательной операции.

23-летний уроженец Караганды Мейирбек Мейрам окончил Петропавловский строительно-экономический колледж, а после, оставшись здесь, поступил на службу в полицию. В большой семье он первый, кто связал жизнь с охраной правопорядка.

Скромный полицейский не считает свой поступок чем-то выдающимся.

«Рассчитывать, что лодку прибьет к камышам, не приходилось, – рассказал он своим коллегам из пресс-службы. – Плавать я умею с детства, так что единственным решением оставалось уводить лодку. Конечно, входить в холодную воду – испытание не из приятных, но думать об этом было некогда: на кону стояла человеческая жизнь».

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