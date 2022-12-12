Когда начнется легализация иностранных автомобилей в Казахстане

В течение какого периода можно будет зарегистрировать нелегально ввезенное авто, какие машины не подпадают под легализацию. На эти и другие вопросы ответили в МВД РК.

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В МВД ответили на волнующих многих автолюбителей вопросы о предстоящей легализации иностранных машин в Казахстане. Kazpravda.kz публикует полный текст интервью с и.о. председателя КАП МВД Кайсаром Султанбаевым, подготовленным ведомственным полицейским порталом.

Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. На какой стадии сейчас находится эта работа?

В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября был размещен на официальном сайте МВД для прохождения процедуры публичного обсуждения.

Какие автомобили не подпадают под легализацию?

Автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.

Сколько сейчас находится в Казахстане иностранных автомобилей?

Абсолютно точных данных о количестве иностранных автомобилей, постоянно находящихся в Казахстане, не имеется. В тоже время нами установлено, что всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации. Их порядка 260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысяч и Армении – 18 тысяч.

Когда начнется легализация иностранных автомобилей, и на какой период она продлится?

Легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления Правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

Как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан?

Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

Смогут ли граждане в рамках легализации поставить на казахстанский учет “праворульные” автомобили?

Как вы знаете, глава государства обозначил два критерия для легализации: первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную “очистку”. Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет.

Будут ли ограничения для легализации автомобилей по году их выпуска и экологическому классу?

Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

Будет ли распространяться легализация на “армянские” автомобили, которые были временно зарегистрированы в Казахстане с выдачей им “желтых” номеров?

“Армянские” автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Сколько всего нужно будет заплатить за легализацию?

Основной платеж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).

Вкратце можете описать, как будет проходить процесс легализации?

Заявление на легализацию можно будет подать через портал “Электронного правительства” или путем личного обращения в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также если требуются – таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер.