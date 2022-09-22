Порядок проведения президентских выборов разъяснили в ЦИК РК

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров рассказал, когда в Казахстане начнется предвыборная агитация в президенты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С 23 сентября по 21 октября будет проходить установление несоответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона, сбор и проверка подписей. Предвыборная агитация – с 18:00 21 октября по 18 ноября, то есть, 28 дней. 19 ноября – День тишины и 20 ноября – День голосования. Выборы начнутся 07:00 20 ноября и продлятся до 20:00. Подведение предварительных итогов - с 21 ноября по 27 ноября. 27 ноября - установление итогов и регистрация избранного президента", – разъяснил спикер.

Константин Петров сообщил, что выдвижение кандидатов стартует с 23 сентября по 11 октября. То есть, у кандидатов будет 19 дней, чтобы предоставить документы в ЦИК РК.

От них требуется предоставление следующих документов:

1) выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции;

2) заявления о согласии баллотироваться кандидатом в президенты;

3) протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата;

4) биографические данные кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

5) документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса;

6) медицинское заключение о состоянии здоровья.