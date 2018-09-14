Общество
Когда начнется вакцинация против гриппа, рассказали в Минздраве РК
Инга Селезнева
В Казахстане вакцинацию против гриппа начнут проводить с начала октября, на этот период закуплено 1,5 миллиона вакцин. Об этом сообщил председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"В этом году вакцинацию мы начнем проводить с первого октября. В настоящее время в Казахстан завезено 1,5 миллиона доз. На это областными акиматами затрачено 1 миллиард 200 миллионов тенге. Мы постараемся в наиболее оптимальные сроки - в октябре, ноябре, и первую половину декабря - завершить вакцинацию. Наиболее оптимальным будет пройти вакцинацию в октябре. Наша задача - как можно быстрее провести эту работу. Понятно, что в северных регионах сезон приходит быстрее, и мы должны это учитывать", – сказал Бекшин, выступая на пресс-конференции.

Он также рассказал, какие штаммы гриппа будут угрожать в этом сезоне.

"Мы ежегодно ведем эпиднадзор, для того, чтобы отслеживать ситуацию о вирусах и угрозах во всех регионах, для этого у нас есть 57 дозорных центров по всей стране. Затем, мы все сведения подаем в национальный центр ВОЗа, который собирает всю информацию отдельно по южному и северному полушариям. Анализируя всю собранную информацию, они прогнозируют. Согласно прогнозу ВОЗ, в этом сезоне будут циркулировать три штамма – два штамма типа А (H1N1) – Мичиган, А (H3N2) – Сингапур, а также B – Колорадо. (...) Допустим, в прошлый и позапрошлый сезон антигенная структура не менялась, потому что циркулировали одни и те же вирусы. В этом году, по прогнозу, идет замена вирусов, то есть будет циркуляция двух новых вирусов типа А – Сингапур и типа В – Колорадо", – пояснил спикер.

Журналистов интересовало, могут ли граждане вакцинироваться дома?

"Конечно, можно! Но лучше прийти и привести детей в больницу, поскольку там не только один человек ведет прием. Есть медсестра, есть врач, которая должна провести осмотр и наблюдать после вакцинации в течение получаса. Поэтому, лучше прийти туда, где есть все необходимые лекарства. По гриппу у нас долго, десятки лет осложнений не было", –  ответил Бекшин на вопрос журналиста. 

Кроме того, по информации комитета охраны общественного здоровья, ежегодно в Казахстане вакцинируются только 10 процентов населения.

"Мы учитываем и тех, кто бесплатно вакцинируется, и тех работодателей, кто по заявкам работников вакцинируют 300-400 своих сотрудников. Ну и естественно плюс население вдобавок, в добровольном порядке сами вакцинируют себя и детей, это порядка 170-180 тысяч человек", – прокомментировал он.

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