Когда начнется запуск IPO нацкомпании «КазМунайГаз», рассказал Алихан Смаилов

Завершена подписка на простые акции национальной компании «КазМунайГаз».
Премьер-министр РК Алихан Смаилов объявил дату запуска IPO национальной компании «КазМунайГаз», передает корреспондент Каzpravda.kz.
Алихан Смаилов сообщил, что уже завершена подписка на простые акции национальной компании «КазМунайГаз» в рамках IPO.
«В четверг состоится запуск IPO. Фонду «Самрук-Казына» необходимо обеспечить качественное его проведение», - поручил глава кабмина.
Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, в свою очередь, отметил, что 5 декабря были приняты итоговые решения Совета директоров и Правительства по отчуждению акций КМГ.
«Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан составило 128,7 тысячи. Общая сумма составила 74,6 млрд тенге», - добавил он.
Фондом также планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний:
в 2023-2024 годах – Эйр Астана, КЕГОК, портфель зеленых активов Самрук-Энерго (проектная компания QazaqGreenPowerplc).
2024-2025 годах – КазахГаз.
2025 году – Казахстан темир жолы.