Когда начнется запуск IPO нацкомпании «КазМунайГаз», рассказал Алихан Смаилов

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов объявил дату запуска IPO национальной компании «КазМунайГаз», передает корреспондент Каzpravda.kz.

Алихан Смаилов сообщил, что уже завершена подписка на простые акции национальной компании «КазМунайГаз» в рамках IPO.

«В четверг состоится запуск IPO. Фонду «Самрук-Казына» необходимо обеспечить качественное его проведение», - поручил глава кабмина.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, в свою очередь, отметил, что 5 декабря были приняты итоговые решения Совета директоров и Правительства по отчуждению акций КМГ.

«Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан составило 128,7 тысячи. Общая сумма составила 74,6 млрд тенге», - добавил он.

Фондом также планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний:

в 2023-2024 годах – Эйр Астана, КЕГОК, портфель зеленых активов Самрук-Энерго (проектная компания QazaqGreenPowerplc).

2024-2025 годах – КазахГаз.

2025 году – Казахстан темир жолы.