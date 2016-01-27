Статьи Когда находишься в дороге... Карлыгаш ИМАНБАЕВА

Напомним, новые полномочия «Каз­АвтоЖол» получила в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок», подписанным Главой государства в целях создания благоприятного инвестиционного климата.



Согласно программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол», в стране предстоит реконструировать не менее 7 тыс. км автомобильных дорог, которые свяжут столицу с регионами по лучевому принципу. Кроме того, коммерциализации подлежат транспортные услуги, а также завершение мегапроекта «Западная Европа – Западный Китай». Безусловное выполнение намеченного приблизит Казахстан к решению стратегических задач по реализации транзитного потенциала, глобальной инфраструктурной интеграции и становлению республики как логистического хаба в Центрально-Азиатском регионе.



Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений плана, который предусматривает в 58-м шаге привлечение стратегических (якорных) инвесторов для создания Единого оператора по содержанию и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Теперь, во-первых, за Национальным оператором «КазАвтоЖол» закреплены полномочия по привлечению стратегичес­ких инвесторов в автодорожную отрасль для внедрения системы платности на автодорогах республиканского значения и для развития автодорог республиканского значения.

Во-вторых, «КазАвтоЖол» наделена новыми полномочиями по текущему ремонту и содержанию республиканских автодорог, а также управлению проектами. Вместе с тем компании вменена обязанность координации развития дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения.

В компании пояснили, что возврат инвестиций, привлеченных на внедрение платной системы проезда, приобретение и обслуживание дорожно-эксплуатационной техники, будет осуществляться за счет средств, полученных от взимания платы за проезд по платным автодорогам.



Итак, Национальный оператор АО «НК «КазАвтоЖол» продолжит заниматься вопросами содержания и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе за счет средств, полученных от иностранных инвесторов. В свою очередь, этот единый координационный центр поможет инвесторам оставаться в уверенности относительно судьбы вложенных в строительство и модернизацию транспортной системы страны средств.

Дополним, что «КазАвтоЖол» особое внимание направляет на развитие придорожного сервиса. В Казахстане немногим более полугода действует Национальный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к объектам дорожного сервиса и их услугам».



В компании поясняют, что стандарт предназначен для применения организациями, которые занимаются проектированием объектов дорожного сервиса; центральными и местными органами власти, управляющими автомобильными дорогами; юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в управлении которых находятся объекты дорожного сервиса, а также потребителями услуг объектов дорожного сервиса и дорожной службы на автомобильных дорогах. Стандарт включает в себя разделение объектов сервиса на четыре комплексные категории – А, В, С, D.



По данным «КазАвтоЖол», в Казахстане насчитывается 3 028 объектов придорожного сервиса. Из них 1 062 – автозаправочные станции, 1 422 – пункты торговли и питания, 130 – гостиницы, 273 – станции техничес­кого обслуживания и 141 – автостоянки. На этих объектах работают 25 тыс. человек. Чтобы упорядочить и координировать их деятельность, в нацкомпании разработан проект программы развития придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог республиканского значения до 2020 года. Пока он проходит согласование с заинтересованными государственными органами. В «КазАвтоЖол» сочли первоочередным запланировать строительство 200 объектов сервиса, что создаст более 2 000 рабочих мест.



Сама же программа имеет следующую стратегическую цель – улучшение качества транспортной инфраструктуры Казахстана и повышение уровня предоставляемых услуг. Расчет строится на том, что при достижении соответствующего уровня услуг развитая инфраструктура привлечет дополнительный транзитный грузопоток на территорию страны, создав дополнительные рабочие места.



Что касается существующих объектов сервиса и наличествующих инженерных коммуникаций, то их ожидает модернизация, а также дополнение в виде новых пунктов питания и торговли, мотелей, кемпингов и автозаправочных станций.



Кроме того, в «КазАвтоЖол» разработали схему перспективного расположения объектов сервиса. Она точечно определяет необходимые места расположения комплексов. А также распределяет сферу ответственности между всеми заинтересованными сторонами: от представителей малого и среднего бизнеса до местных исполнительных органов и Национального оператора по управлению республиканскими автодорогами. Расчет строится на закономерном предположении: все названные мероприятия в целом позволят беспрепятственно привлечь инвесторов на содержание и развитие автомобильных дорог.



Координируя процессы реализации автодорожных проектов в рамках программы «Нұрлы жол», национальная компания рассматривает реконструкцию дорог протяженностью 2 тыс. км и проектирование еще 2 117 км как возможность укрепления баланса занятости местного населения. Кроме того, в «КазАвтоЖол» отметили, что не менее 95% материалов, используемых при реконструкции дорог, являются материалами казахстанского производства. Соответственно, строительство дорог положительно влияет на развитие отечественного производства и индустриализацию страны.



Вместе со строительством национальный оператор готов активно внедрять системы платности на автомобильных дорогах. Напомним, что первый платный участок автодороги Астана – Щучинск протяженностью 211 км запущен в 2013 году. С того года сбор средств вырос с 561 млн тенге до 1,129 млрд тенге. К 2020 году система платности будет внедрена на 7 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения. Особо отмечается, что принцип платного проезда введут только на тех участках, где будет проведена реконструкция или капитальный ремонт. Ожидается, что платная система проезда будет введена на автомобильных дорогах Астана – Атбасар для грузовых автомобилей и Кызылорда – Шымкент для всех видов транспорта уже в 2016 году. Для легкового транспорта предусмотрят абонентскую плату сроком на 3, 6 и 12 месяцев.



При этом в «КазАвтоЖол» отмечают большой масштаб работы, который предстоит выполнить. Отметим, что нацкомпания отныне наделена новыми полномочиями по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и по управлению проектами в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Соответственно, заявленный масштаб можно проверить через общую статистику.

В Комитете автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК указали, что протяженность автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан составляет 97 тыс. км, в том числе республиканская сеть – 23,7 тыс. км, местная сеть – 73,3 тыс. км. Расстояния немалые. Но цель ближе, когда находишься в дороге.

