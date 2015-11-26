​Когда наставник становится отцом

О приемной семье и перспективах ее развития рассуждали участники первого регионального Форума приемных родителей и наставников. Среди организаторов – инициативная группа Союза опекунов и приемных родителей, общественное движение «Ребенок должен жить в семье», фонды «Добровольное общество «Милосердие», «ДАРА». Они видят свою миссию в объединении усилий государства и общества по решению проблемы социального сиротства и развитию института приемной семьи.
Проблем было заявлено много. С первой минуты форума заговорили о том, что требует совершенствования действующее законодательство. Руководитель Союза опекунов и приемных родителей Мурат Кабылбаев начал с того, что в нашей стране отсутствует психологическая и образовательная поддержка приемных родителей:
– Мы с супругой неоднократно решались на этот шаг, – рассказывает он. – Но после первой недели пребывания ребенка в нашей семье, когда проходит момент общей радости, наступает растерянность. Возникает множество ситуаций, ведь эти дети уже пережили настоящие личные трагедии. Поэтому некоторые приемные родители, не найдя слов поддержки для ребенка, не справившись самостоятельно с проблемой, возвращают его в детский дом…
– Наша главная цель – чтобы дети не попадали в детские дома, – говорит руководитель ОД «Ребенок должен жить в семье» Шолпан Байболова. – Мы – за внедрение понятия «профессиональная семья», в которой бы ребенок находился временно, до его возвращения в кровную семью или до определения в приемную. Большую работу по сопровождению ребенка должна проводить так называемая служба поддержки семьи, которая работала бы с кровной семьей по возврату ребенка. Или в случае, если родители продолжают вести асоциальный образ жизни, подыскивать опекуна. Они же позже могут оказывать психологическую поддержку и приемным родителям, и ребенку.
Независимо от того, будут поддержаны эти поправки или нет, общественное движение приняло решение о создании подобного центра поддержки семьи на базе детского дома № 2 Алматы. По словам генерального директора ОФ «ДОМ» Аружан Саин, они несколько лет назад инициировали предложения по принятию закона о банке данных детей, которые подлежат усыновлению. Но их инициативы не нашли отклика у законодателей. Уже несколько лет фонд «ДОМ» в сотрудничестве с Комитетом по охране прав детей оказывает помощь потенциальным усыновителям через интернет-портал www.usynovite.kz. С недавних пор на сайте размещаются видеоанкеты. Через портал были определены в семьи 500 детей.
Не проговаривается в действующем законодательстве и такое понятие, как «гостевая семья». По словам главного специалиста управления образования Алматы Сауле Мухакоджаевой, по городу в гостевой семье находятся 130 детей. Эта форма устройства временная, предполагает пребывание детей в семьях в каникулярное время, в выходные или праздничные дни. Как показывает практика, именно через гостевую форму устройства многие родители приходят к тому, чтобы оформить патронат или опекунство. По мнению участников форума, если бы понятие «гостевая семья» было прописано в законе, то потенциальные опекуны активней бы прибегали к нему.
Участник форума, приемная мама Сауле Кагарова, рассказала о своем проекте «Наставники»:
– Есть большое количество людей, обладающих временем, возможностями и желанием поделиться добром с детьми из детских домов, – рассказывает она. – Для них этот человек – просто знакомый, который живет вне стен детского дома, и ему можно просто позвонить и поделиться своими переживаниями.
В рамках общественного проекта люди могут проводить время с детьми во внеучебное время как минимум два часа в неделю. По словам С. Кагаровой, многие наставники стараются окружить детей своим вниманием, зачастую делают подарки. И кураторы проекта были вынуждены в договоре прописать пункт о том, больше какой суммы не нужно тратить на ребенка. Ведь они не спонсоры, а своеобразные персональные взрослые, которые своим общением и опытом делают жизнь этих детей наиболее полной и эмоционально насыщенной.
В целом, несмотря на все озвученные проблемы, государство идет навстречу потенциальным усыновителям. Упрощаются требования для них: сейчас не обязательно иметь в собственности жилье, достаточно предоставить в уполномоченные органы договор аренды. Увеличивается количество желающих воспользоваться той или иной формой устройства детей. По Алматы сейчас зарегистрировано около 460 потенциальных родителей, а в детских домах воспитываются 298 детей в возрасте от 5 до 18 лет.