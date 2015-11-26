​Когда наставник становится отцом

О приемной семье и перспективах ее развития рассуждали участники первого регионального Форума приемных родителей и наставников. Среди организаторов – инициативная группа Союза опекунов и приемных родителей, общественное движение «Ребенок должен жить в семье», фонды «Добровольное общество «Милосердие», «ДАРА». Они видят свою миссию в объединении усилий государства и общества по решению проблемы социального сиротства и развитию института приемной семьи.

Проблем было заявлено много. С первой минуты форума заговорили о том, что требует совершенствования действующее законодательство. Руководитель Союза опекунов и приемных родителей Мурат Кабылбаев начал с того, что в нашей стране отсутствует психологическая и образовательная поддержка приемных родителей:

– Мы с супругой неоднократно решались на этот шаг, – рассказывает он. – Но после первой недели пребывания ребенка в нашей семье, когда проходит момент общей радости, наступает растерянность. Возникает множество ситуаций, ведь эти дети уже пережили настоя­щие личные трагедии. Поэтому некоторые приемные родители, не найдя слов поддержки для ребенка, не справившись самостоятельно с проблемой, возвращают его в детский дом…

– Наша главная цель – чтобы дети не попадали в детские дома, – говорит руководитель ОД «Ребенок должен жить в семье» Шолпан Байболова. – Мы – за внедрение понятия «профессиональная семья», в которой бы ребенок находился временно, до его возвращения в кровную семью или до определения в приемную. Большую работу по сопровождению ребенка должна проводить так называемая служба поддержки семьи, которая работала бы с кровной семьей по возврату ребенка. Или в случае, если родители продолжают вести асоциальный образ жизни, подыскивать опекуна. Они же позже могут оказывать психологическую поддержку и приемным родителям, и ребенку.

Независимо от того, будут поддержаны эти поправки или нет, общественное движение приняло решение о создании подобного центра поддержки семьи на базе детского дома № 2 Алматы. По словам генерального директора ОФ «ДОМ» Аружан Саин, они несколько лет назад инициировали предложения по принятию закона о банке данных детей, которые подлежат усыновлению. Но их инициативы не нашли отклика у законодателей. Уже несколько лет фонд «ДОМ» в сотрудничестве с Комитетом по охране прав детей оказывает помощь потенциальным усыновителям через интернет-портал www.usynovite.kz. С недавних пор на сайте размещаются видеоанкеты. Через портал были определены в семьи 500 детей.

Не проговаривается в действующем законодательстве и такое понятие, как «гостевая семья». По словам главного специалиста управления образования Алматы Сауле Мухакоджаевой, по городу в гостевой семье находятся 130 детей. Эта форма устройства временная, предполагает пребывание детей в семьях в каникулярное время, в выходные или праздничные дни. Как показывает практика, именно через гостевую форму устройства многие родители приходят к тому, чтобы оформить патронат или опекунство. По мнению участников форума, если бы понятие «гостевая семья» было прописано в законе, то потенциальные опекуны активней бы прибегали к нему.

Участник форума, приемная мама Сауле Кагарова, рассказала о своем проекте «Наставники»:

– Есть большое количество людей, обладающих временем, возможностями и желанием поделиться добром с детьми из детских домов, – рассказывает она. – Для них этот человек – просто знакомый, который живет вне стен детского дома, и ему можно просто позвонить и поделиться своими переживаниями.

В рамках общественного проекта люди могут проводить время с детьми во внеучебное время как минимум два часа в неделю. По словам С. Кагаровой, многие наставники стараются окружить детей своим вниманием, зачастую делают подарки. И кураторы проекта были вынуждены в договоре прописать пункт о том, больше какой суммы не нужно тратить на ребенка. Ведь они не спонсоры, а своеобразные персональные взрослые, которые своим общением и опытом делают жизнь этих детей наиболее полной и эмоционально насыщенной.

В целом, несмотря на все озвученные проблемы, государство идет навстречу потенциальным усыновителям. Упрощаются требования для них: сейчас не обязательно иметь в собственности жилье, достаточно предоставить в уполномоченные органы договор аренды. Увеличивается количество желающих воспользоваться той или иной формой устройства детей. По Алматы сейчас зарегистрировано около 460 потенциальных родителей, а в детских домах воспитываются 298 детей в возрасте от 5 до 18 лет.