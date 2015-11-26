Свежий выпуск
​Когда наставник становится отцом
Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы

О приемной семье и перспективах ее развития рассуждали участники первого регионального Форума приемных родителей и наставников. Среди организаторов – инициативная группа Союза опекунов и приемных родителей, общественное движение «Ребенок должен жить в семье», фонды «Добровольное общество «Милосердие», «ДАРА». Они видят свою миссию в объединении усилий государства и общества по решению проблемы социального сиротства и развитию института приемной семьи.

Проблем было заявлено много. С первой минуты форума заговорили о том, что требует совершенствования действующее законодательство. Руководитель Союза опекунов и приемных родителей Мурат Кабылбаев начал с того, что в нашей стране отсутствует психологическая и образовательная поддержка приемных родителей:

– Мы с супругой неоднократно решались на этот шаг, – рассказывает он. – Но после первой недели пребывания ребенка в нашей семье, когда проходит момент общей радости, наступает растерянность. Возникает множество ситуаций, ведь эти дети уже пережили настоя­щие личные трагедии. Поэтому некоторые приемные родители, не найдя слов поддержки для ребенка, не справившись самостоятельно с проблемой, возвращают его в детский дом…

– Наша главная цель – чтобы дети не попадали в детские дома, – говорит руководитель ОД «Ребенок должен жить в семье» Шолпан Байболова. – Мы – за внедрение понятия «профессиональная семья», в которой бы ребенок находился временно, до его возвращения в кровную семью или до определения в приемную. Большую работу по сопровождению ребенка должна проводить так называемая служба поддержки семьи, которая работала бы с кровной семьей по возврату ребенка. Или в случае, если родители продолжают вести асоциальный образ жизни, подыскивать опекуна. Они же позже могут оказывать психологическую поддержку и приемным родителям, и ребенку.

Независимо от того, будут поддержаны эти поправки или нет, общественное движение приняло решение о создании подобного центра поддержки семьи на базе детского дома № 2 Алматы. По словам генерального директора ОФ «ДОМ» Аружан Саин, они несколько лет назад инициировали предложения по принятию закона о банке данных детей, которые подлежат усыновлению. Но их инициативы не нашли отклика у законодателей. Уже несколько лет фонд «ДОМ» в сотрудничестве с Комитетом по охране прав детей оказывает помощь потенциальным усыновителям через интернет-портал www.usynovite.kz. С недавних пор на сайте размещаются видеоанкеты. Через портал были определены в семьи 500 детей.

Не проговаривается в действующем законодательстве и такое понятие, как «гостевая семья». По словам главного специалиста управления образования Алматы Сауле Мухакоджаевой, по городу в гостевой семье находятся 130 детей. Эта форма устройства временная, предполагает пребывание детей в семьях в каникулярное время, в выходные или праздничные дни. Как показывает практика, именно через гостевую форму устройства многие родители приходят к тому, чтобы оформить патронат или опекунство. По мнению участников форума, если бы понятие «гостевая семья» было прописано в законе, то потенциальные опекуны активней бы прибегали к нему.

Участник форума, приемная мама Сауле Кагарова, рассказала о своем проекте «Наставники»:

– Есть большое количество людей, обладающих временем, возможностями и желанием поделиться добром с детьми из детских домов, – рассказывает она. – Для них этот человек – просто знакомый, который живет вне стен детского дома, и ему можно просто позвонить и поделиться своими переживаниями.

В рамках общественного проекта люди могут проводить время с детьми во внеучебное время как минимум два часа в неделю. По словам С. Кагаровой, многие наставники стараются окружить детей своим вниманием, зачастую делают подарки. И кураторы проекта были вынуждены в договоре прописать пункт о том, больше какой суммы не нужно тратить на ребенка. Ведь они не спонсоры, а своеобразные персональные взрослые, которые своим общением и опытом делают жизнь этих детей наиболее полной и эмоционально насыщенной.

В целом, несмотря на все озвученные проблемы, государство идет навстречу потенциальным усыновителям. Упрощаются требования для них: сейчас не обязательно иметь в собственности жилье, достаточно предоставить в уполномоченные органы договор аренды. Увеличивается количество желающих воспользоваться той или иной формой устройства детей. По Алматы сейчас зарегистрировано около 460 потенциальных родителей, а в детских домах воспитываются 298 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Популярное

Все
Страшно такое произносить, но костанайская трагедия – предсказуемый итог провальной лесной политики
Противопожарные поезда сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров
В Алматинской области участились случаи жестокого обращения с животными
Когда старость в радость
Как живет Аулиекольский район после крупного пожарища, увидели корреспонденты «КП»
В Кокшетау встречали кандасов
К мандатам доверие есть
Как звучит адронный коллайдер
Нам достаточно одной победы
Все ракетки в гости к нам
В краю кудрявых берез
Не задалась карьера наркокурьера
«Арба» – движение вперед
Пожар – это война
Надежда на общее будущее
Новый рекорд Гиннесса
В Кызылординской области с начала года бродячие кошки и собаки покусали уже почти семьсот человек
Дамы, ваш выход!
Перевалила жатва за экватор
За решеткой оказались два шымкентских предпринимателя, незаконно реализовывавшие мазут в особо крупном размере
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Водителя со 100 кг наркотиков задержали в Костанайской области
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата – 7 лет без права переизбрания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали

Читайте также

Свежий выпуск
Не задалась карьера наркокурьера
Свежий выпуск
Перевалила жатва за экватор
Свежий выпуск
К мандатам доверие есть
Свежий выпуск
Новый рекорд Гиннесса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]