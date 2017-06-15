​Когда наступит коммунальный рай?

В нынешнем году на строительство инженерной инфраструктуры в бюджете города заложено порядка 13 млрд тенге. Одновременно в разных районах Шымкента строятся 34 коммунальных объекта. До конца года планируется сдать в эксплуатацию по четыре объекта водо-, электро- и газоснабжения, 7 канализационных сетей.

Еще на 8 объектах ведется комплексное строительство, позволяющее решить вопрос водо-, газо- и энергоснабжения. Параллельно специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Шымкентского городского акимата решают вопросы разработки проектно-сметной документации на 24 объекта, строительство которых планируется в ближайшие годы. В основной своей массе они призваны обеспечить качественными коммунальными услугами население жилых массивов, вошедших в состав города после расширения границ Шымкента.

Сейчас территория Шымкента представлена 81 жилым массивом с населением более 900 тыс. человек. При этом круглосуточным водоснабжением обеспечены жители только 63 населенных пунктов, или 88% населения. По графику воду получают жители 10 застроек, где проживают 56 тыс. граждан.

Привозной водой или колодцами пользуются люди, проживающие в населенных пунктах Асар-2, Акжар, Актас-2, Новая Турланка, Алтынтобе, Туран, Ынтымак-2. Усилия, которые прилагает местная исполнительная власть для решения проблемы водоснабжения, позволят уже в следующем году обеспечить качественной питьевой водой 89% жителей областного центра.

Показатель обеспеченности системой канализации за год власти обещают увеличить с нынешних 42 до 57%. Пока такие блага цивилизации доступны лишь жителям микрорайонов «Асар» и «Тараз» и части населения города, проживающего в прежних его границах. По официальным данным, таких счастливчиков насчитывается 378 тыс. человек.

Далеко не все новоиспеченные горожане могут похвалиться и устойчивым энергоснабжением. Бесперебойно свет горит в домах жильцов только 38 населенных пунктов. В 43 жилых массивах с населением 105 тыс. человек достаточно часты отключения и перепады напряжения в сети. Снять остроту проблемы поможет завершение строительства сразу трех электрических подстанций – «Бозарык» 220 кВ, «Астана -1» и «Астана-2». Завершение строительства четырех энергетических объектов, запланированное на текущий год, позволит обеспечить 89% населения устойчивым энергоснабжением.

Не менее остро стоит и проблема централизованного газоснабжения. 11 населенных пунктов областного центра газифицированы частично либо вовсе не имеют доступа к природному газу. Не удивительно, что в зимние холода, когда потребление топлива достигает максимальных отметок, давление в трубе заметно падает, вызывая поток жалоб со стороны населения. Без строительства новой газораспределительной станции тут не обойтись. А ее возведение требует времени и денег. Так что коммунальных проблем в городе предостаточно, и их решение займет не один год.

– Сейчас охват качественными коммунальными услугами населения областного центра составляет от 85 до 92%, – комментирует ситуацию заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов. – Мы разработали специальную программу, расписанную вплоть до 2022 года. В ней четко указано, в каких жилых массивах и в каком году будут построены те или иные объекты инженерной инфраструктуры, появятся свет, газ, качественная питьевая вода и система канализации.

Беспокоит городскую власть и еще одна проблема, сказывающаяся на устойчивом обеспечении горожан коммунальными услугами. Речь идет о незаконном возведении объектов в охранной зоне и в пределах минимальных расстояний от трубопроводов, включая магистральные газопроводы и нефтепроводы, объекты газо-, тепло-, водо- и энергоснабжения. В целом на территории Южного Казахстана только в пределах минимальных расстояний от нефтепроводов умудрились построить 112 объектов.

– Подобное строительство создает массу трудностей, – поясняет Бейсен Жанбосынов. – Это касается проведения ремонта, технического обслуживания, модернизации и реконструкции объектов, необходимых для увеличения их мощности. Кроме того, люди подвергают себя опасности, проживая в охранной зоне и в пределах минимальных расстояний от нефтепроводов. Руководству города приходится искать выход из сложных ситуаций, как, например, в случае с жителями аулов Кокбулак и 20 лет Независимости. Здесь 17 жилых домов возведены на расстоянии менее полутора сотен метров от нефтепровода, несмотря на то, что любое строительство в этой зоне запрещено.

Подобное строительство нарушает безопасность эксплуатации объектов повышенной опасности и служит источником социальной напряженности. Вот и в случае с нарушением пределов минимальных расстояний от нефтепровода жителями аулов Кокбулак и 20 лет Независимости аким Шымкента был вынужден обратиться к руководству компании АО «КазТрансОйл» с просьбой сообща найти приемлемый вариант решения конфликта. Ситуацию усугублял то факт, что большинство домовладельцев имеют на руках все разрешительные документы, включая государственные акты на земельные участки.

В АО «КазТрансОйл» выход из сложившейся ситуации видят в переносе всех незаконных построек за пределы минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами в соответствии с законодательством РК. И в работу по переносу строений должны включиться местные исполнительные органы.

Еще 2 891 объект капитального строительства находится в охранной зоне других инженерных коммуникаций, где запрещено возведение каких-либо объектов – ларьков, торговых павильонов, площадок, мусорных контейнеров, парковок. К примеру, в непосредственной близости к газопроводам построен 471 объект, 5 находятся недопустимо близко к газораспределительным станциям, 1 405 – к системам водоснабжения, 432 – к объектам теплоснабжения.

141 постройка угрожает бесперебойной эксплуатации объектов энергоснабжения, 81 объект недвижимости мешает линиям связи. В охранной зоне каналов и рек находятся 33 объекта недвижимости, еще 23 – расположены вдоль трассы республиканского значения Западная Европа – Западный Китай.

В городе и без того накопился тугой узел коммунальных проблем, без решения которых о статусе мегаполиса Шымкенту и думать нечего. Возведение объектов недвижимости в нарушение градостроительных и строительных норм и правил только усугубляет ситуацию. Мало того, что подобные действия рано или поздно влекут признание подобных построек незаконными и предполагают их снос, так еще и являются своего рода дамокловым мечом над теми, кто живет или работает в постройках, возведенных в этих зонах.