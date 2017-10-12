Когда наступит пик мощнейшей магнитной бури, рассказали синоптики

Общество
Синоптики предупреждают, что на 13–14 октября придется пик сильнейшей магнитной бури, которая уже накрыла Землю, сообщает Mail.ru.
Под ее влияние могут попасть метеозависимые люди, а также электроника. Кроме того, она может вызвать проблемы со связью, ухудшение качества теле- и радиосигналов и даже вывести из строя спутники.
Виной тому – солнечный ветер, новая "порция" которого достигнет планеты в ближайшие дни.
Синоптики поясняют, что влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления.
Под ее влияние могут попасть метеозависимые люди, а также электроника. Кроме того, она может вызвать проблемы со связью, ухудшение качества теле- и радиосигналов и даже вывести из строя спутники.
Виной тому – солнечный ветер, новая "порция" которого достигнет планеты в ближайшие дни.
Синоптики поясняют, что влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления.