Когда назовут виновных по делу об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, отвечая на вопросы депутатов в Мажилисе, рассказал о ходе расследования аварии на ТЭЦ в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

«Дело расследуется. Оно в производстве у спецпрокуроров Павлодарской области. Дело, вы знаете, расследуется около двух недель. Все обстоятельства мы будем исследовать, виновных лиц определять. Сейчас назначены ряд экспертиз по делу. Думаю, в скором времени получите информацию развернутую», - сказал он.

На вопрос о том, определены ли уже виновные лица, Жандос Умиралиев отметил, что после определенных процедур виновные будут названы.

«Виновные лица определяются по итогам квалификации деяния. Сейчас прокурор еще не вынес квалификацию деяния. Как будет вынесена квалификация, мы можем назвать фамилии. Уголовное дело расследуется до двух месяцев. Уже дней 15-20 дело расследуется, в ближайшие полтора месяца у нас будет точная картина», - пояснил он.