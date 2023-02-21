Когда не нужно изображать улыбку

Под песню бормашины

Азам профессии Александр Аюпов обучался в буквальном смысле слова из-за родительского плеча. Мама – врач-стоматолог позволяла студенту медуниверситета наблюдать за своей работой, а нередко и ассистировать ей. Поэтому к окончанию вуза молодой специалист владел большинством лечебных практик в отличие от многих однокурсников.

С главным жизненным выбором у Александра вообще было все предельно просто – врачебная семья: мама, отец, а еще тетя и два брата, один из которых, кстати, теперь известный и авторитетный специалист на просторах СНГ. Родительская поликлиника – через дорогу от школы, и незыблемая традиция: после уроков дожидаться конца смены у медицинского кабинета и уже всем вместе возвращаться домой.

Так что рос парень, можно сказать, под мелодию бормашины и звон стоматологических инструментов, падающих в металличес­кий лоток. Даже пример родной сестры, которая оказалась совсем не в медицинской сфере, сделал свое дело.

– Она пошла в гуманитарии, и мне это показалось неудачным опытом, – признается Александр Шарипович. – Для себя я совершенно точно решил: хочу работать с людьми, лечить их.

Из своих 38 лет ровно половину доктор так и делает – лечит людей, помогая вернуть им не только здоровые навыки, но и уверенность в себе. Больше того, Александр смог превратить свое профессиональное ремесло в самостоятельный и независимый бизнес. А на вопрос, почему выбрал коммерческую медицину, а не бюджетную, где остро не хватает заинтересованных и талантливых специалистов и работа наверняка сложнее и напряженнее, резонно отвечает: зачем сложнее, если можно работать без лишних трудностей, но хорошо и с удовольствием?

На самом деле теперь в стоматологии осталось совсем мало бесплатного – разве что детская и экстренная помощь, в остальном государственный заказ сжался до минимума. Но, возможно, именно коммерциализация отрасли позволила ей достичь современного уровня и наконец-то стать доступнее и, главное, гуманнее.

Палец в рот не клади

Советская стоматология была кошмаром миллионов людей нескольких предшествующих поколений.

– В отрасли ничего не менялось вплоть до 90-х годов – одни и те же анестетики, которые сложно назвать обезболивающими, устаревшие методики, техника, материалы и инструменты, – отмечает врач Аюпов. – Негуманным оставался сам подход, где главенствовал принцип: есть проблема – убери ее, и не важно какими жертвами. В том числе поэтому мы имеем много беззубых людей с диким страхом перед любым стоматологическим вмешательством. Теперь взгляд совершенно другой: помощь должна быть не только эффективной, но и максимально безболезненной и комфортной.

За минувшие полвека стоматология совершила гигантские шаги в своей модернизации, технические и технологические новинки приходят в отрасль с системной регулярностью, и в ней уже не остается практически ничего из страшного прошлого.

По словам Александра Шариповича, благодаря новым подходам, в том числе современным техникам и медикаментам, большие достижения сделаны в терапии, они позволяют спасать и сохранять больной зуб в самых сложных и запущенных случаях. На помощь зубным врачам пришел лазер, с его помощью убираются только пораженные ткани и не задеваются здоровые.

Новые технологии в микроскопической эндодонтии помогают едва ли не на клеточном уровне восстанавливать корни зуба, а это, в свою очередь, дает возможность для малотравматичного протезирования. Очень много новинок в ортодонтии. Например, специальные капы, которые заменяют брекеты, их достаточно носить несколько часов в день, чтобы исправить прикус и искривление зубов. Компьютерные технологии способны прогнозировать и моделировать будущий результат работы врача. «Это ли не фантастика?!» – восклицает доктор Аюпов.

Для себя настоящим инновационным прорывом врач считает приход в стоматологию имплантации. Технология вживления в костную ткань челюсти металлического импланта на месте потерянного зуба готова навсегда вытеснить «старорежимное» протезирование с его «мостами» и искусственными челюстями на присосках. Конечно, при условии, что сама эта процедура станет более доступной.

Впрочем, и сейчас спрос на стоматологическую имплантацию быстро растет. Все-таки такой способ решения проблемы менее травматичен и максимально сберегает родные зубы. Современные импланты прекрасно приживаются, а производители дают на них едва ли не пожизненную гарантию.

Чисто красиво

Имплантация и протезирование – профессиональный конек Александра Аюпова. Но поскольку он специалист широкого профиля, то с успехом оказывает и другие виды услуг, в том числе терапевтическое и хирургическое лечение.

– Узкая специализация в стоматологии – явление обычное, но, я считаю, это не совсем правильно, – продолжает доктор. – На мой взгляд, врач должен видеть и решать проблему в комплексе, понимать и просчитывать возможные исходы. Поэтому важно, получив базовую подготовку, развиваться, постоянно расширять границы своих знаний, получать новый опыт. Это касается любой области медицины – нужно учиться и еще раз учиться. Сейчас для этого достаточно возможностей: доступные источники, зарубежные стажировки и даже дистанционное обучение на веби­нарах.

Замечает врач и большие перемены в общественном сознании. Например, то, как культура отношения к своему здоровью «прочитывается» по состоянию зубов. Стоматология – это ведь не только про здоровье, но еще про эстетику. Такие уж требования современной жизни: чтобы быть успешным, нужно оставаться молодым, красивым и желательно с лучезарной улыбкой.

– Эстетика зубов – большая часть дела, – соглашается с современными тенденциями Александр Шарипович. – Открытая улыбка, красивые зубы важны в плане коммуникации, в итоге это сказывается на качестве жизни, уверенности в себе, достижениях в карьере. Но не стоит забывать о первичной физиологической функции – любой зуб, красивый и не очень, должен справляться со своим назначением – хорошо жевать. От этого зависит большее – здоровье. Поэтому я настойчиво рекомендую гигиену, которая обеспечивает и качество, и внешний вид зубов.

Самым понимающим в этом смысле сейчас оказывается молодое и совсем юное поколения. Те, что растут во времена, когда стоматология уже не жупел всей медицины. Молодежь понимает, что решать проблему следует сразу: кариес лучше пульпита, а пульпит не так безнадежен, как периодонтит. Дети, как утверж­дает наш собеседник, и вовсе не боятся зубных врачей, поход в поликлинику для них становится делом рядовым. Все, что там делают, – это быстро, безболезненно и даже весело, если в клинике есть игровая комната или телевизор.

А поговорить?..

Как раз потому, что стоматология – область, где здоровое и красивое идут рука об руку, для врача важен диалог с пациентом. Кого-то приходится убеждать, что зубные коронки белизны санфаянса легко испортят внешность смуглолицей красавицы. Кому-то нужно досконально разъяснить все этапы лечения – осведомленный пациент становится партнером, и с ним проще работать. И наоборот, у кого-то лишняя информация с физиологическими подробностями вызывает шок, и врача просят сохранить все пикантные подробности в тайне.

– К каждому пациенту нужен подход, и это психологический этап нашей работы, – говорит специалист. – Важно понять, к чему расположен человек: нужно ли ему знать, что с ним происходит, или он готов принять все, что решит врач. Но мне все-таки интереснее объясняться. Общаться вообще очень важно и нужно, этого не хватало советской медицине. Тогда лечение обычно происходило по схеме: пришел, сел в кресло, ушел и так и не понял, почему ему удалили зуб. Мне хочется добиться расположения, доверия пациента. Это почти необходимая вещь.

Для Аюпова в профессии вообще нет второстепенных вещей. Недавно он полностью обновил свою клинику. В отремонтированные кабинеты завезли технологически современное оборудование. Новая установка, внешне похожая на большинство стоматологический кресел, на самом деле уникальный комп­лекс, который обеспечивает лечебный процесс всеми необходимыми функциями, на нем можно проводить практически любые манипуляции и операции.

– Так я в первую очередь забочусь о своих пациентах – им должно быть безопасно и комфортно. Ну и о себе, конечно, не забываю. В чистом светлом кабинете на новом оборудовании, удобном и позволяющем все видеть и контролировать, легче работать. И потом, это же бесконечное удовольствие – примерно такое же, как сесть за руль нового автомобиля или войти в квартиру с хорошим дизайном и чувствовать, что это твое, ты здесь будешь жить и работать, – делится эмоциями Александр Шарипович.

Совмещать профессию и коммерцию у Аюпова тоже получается неплохо. Бизнес этот прибыльный, но и открытый, честный, потому что, кроме средств, которыми врач обеспечивает семью, он получает, по собственным словам, отдачу от благодарных пациентов.

– В нашей профессии невозможно существовать без удовлетворения проделанной работой, – утверждает доктор. – Это когда ты видишь, что человеку стало легче и тебе самому нравится конечный результат.

Мягкая сила

Свое дело Александр Аюпов ставил на ноги сам. Нет, конечно, со счетов не снимается репутация родителей, известных и заслуженных врачей-стоматологов, а громкая фамилия в медицинской среде лучше всяких рекомендаций, и, как известно, она передается по наследству. Кстати, от мамы с отцом младшему Аюпову досталась еще и целая армия их пациентов.

Опорой стала и супруга Юлия, она не отговаривала мужа от самых рисковых предприятий, наоборот поддерживала, и, собственно, бизнес Александра – их общая заслуга. Так же, как двое подрастающих сыновей. Отец уже представляет их будущее зубными врачами. Обещает, что давить на ребят не будет, но soft power, то есть «мягкую силу» влияния, применит.

И все же это только дополнительные плюсы к главному. А оно в том, что человек действительно все сделал сам, от государства ничего не ждал, привилегий не просил. Теперь и сам ему помогает. В клинике Аюпова первичный прием и осмотр больных много лет проводится бесплатно. Это принципиальная позиция доктора.

– Я считаю это своим вкладом в идею здоровой нации, – объясняет он. – Человек должен знать о своих проблемах, а будет он их решать или нет – его выбор.

На прощание Александр Шарипович поделился личной тайной. Оказывается, у доктора очень низкий болевой порог и на него плохо действуют анестетики, настолько, что свои зубы ему приходилось лечить исключительно под общим наркозом. Вместе мы решили, что это провидение свыше: должен же врач понимать, как бывает больно его пациенту. Аюпов, кажется, чувствует чужую боль всей своей нервной системой.