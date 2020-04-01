​Когда небезразлично будущее планеты

Свежий выпуск
422
Андрей Смолин

Акция проводится каждый год в последнюю субботу марта, ее цель – обратить внимание на проб­лему истощения природных ресурсов. В нынешнем году к мероприятию присоединились города Актау и Жанаозен, а также Тупкараганский, Каракиянский, Мангистауский, Бейнеуский и Мунайлинский районы.

В 20.30 по местному времени на трех центральных улицах города Актау было отключено уличное освещение. 16 предприятий региона, занятых в сфере добычи и транспортировке нефти и газа, поддержке морских операций, также поддержали ежегодную акцию.

– Все, кому небезразлично будущее планеты, активно подключают­ся к подобным инициативам. В текущем году многие смогли присоединиться к акции не выходя на улицу. Они добровольно отключили на один час свет и бытовые электроприборы. К примеру, в Жанаозене в течение часа экономия электроэнергии составила 137 киловатт-час, – сообщил замес­титель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Есенкос Адильбаев.

Один из тех, кто присоединился к акции, инициированной Всемирным фондом дикой природы, – житель города Актау Кайыржан Амантурлиев. В 20.30 по местному времени в его квартире на час погас свет. По его словам, подобные мероприятия призваны напомнить людям о бережном отношении к природе и рациональном использовании ресурсов.

– Каждый год с удовольствием поддерживаю эту акцию. Для меня отключение света и бытовых элект­роприборов – не просто попытка сэкономить, это знак неравнодушия к будущему нашей планеты, ее природе и невозобновляемым источникам энергии. Я думаю, все должны поддержать подобного рода мероприятия. Вооб­ще дома регулярно ста­раюсь выключать свет и экономить элект­ричество, – говорит активист.

В акции «Час Земли» принимают участие более 2 млрд человек из 188 стран, отключается подсветка более чем 18 тыс. архитектурных памятников. В 2020 году она проходила в 14-й раз.

Наша страна официально присоединилась к данному экологическому движению в 2009 году. В Мангистауской области инициатором проведения «Часа Земли» выступило неправительственное учреждение «Эко Мангистау». Каждый год на протяжении 10 лет независимые экологи призывают жителей области стать участниками символической акции, направленной на сохранение окружающей среды. 

Популярное

Все
В такой тесноте и заразиться недолго
Лидер прежний – «Ордабасы»
Инициативы особого значения
Энергетики вернули деньги по решению суда
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
В Атырауской области в детсады и школы принимали родственников с поддельными дипломами
В Восточном Казахстане проверяют законность переоборудования автомобилей
В Риддере выполнили львиную долю ремонта на котлах среднего давления
О качестве урожая на законодательном поле
В Дании будут уголовно преследовать за сжигание Корана
И дивидендов не видят, и выйти не могут
Аналог молока. Растительный
Путь к безъядерному миру
О цифровых проектах и не только
Кто ответит за базар?
Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе
11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина
Выгодный проект
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Связь поколений
Повышая уровень сельской медицины
В защиту прав и свобод
Он навсегда останется Первым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]