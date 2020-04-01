​Когда небезразлично будущее планеты

Акция проводится каждый год в последнюю субботу марта, ее цель – обратить внимание на проб­лему истощения природных ресурсов. В нынешнем году к мероприятию присоединились города Актау и Жанаозен, а также Тупкараганский, Каракиянский, Мангистауский, Бейнеуский и Мунайлинский районы.

В 20.30 по местному времени на трех центральных улицах города Актау было отключено уличное освещение. 16 предприятий региона, занятых в сфере добычи и транспортировке нефти и газа, поддержке морских операций, также поддержали ежегодную акцию.

– Все, кому небезразлично будущее планеты, активно подключают­ся к подобным инициативам. В текущем году многие смогли присоединиться к акции не выходя на улицу. Они добровольно отключили на один час свет и бытовые электроприборы. К примеру, в Жанаозене в течение часа экономия электроэнергии составила 137 киловатт-час, – сообщил замес­титель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Есенкос Адильбаев.

Один из тех, кто присоединился к акции, инициированной Всемирным фондом дикой природы, – житель города Актау Кайыржан Амантурлиев. В 20.30 по местному времени в его квартире на час погас свет. По его словам, подобные мероприятия призваны напомнить людям о бережном отношении к природе и рациональном использовании ресурсов.

– Каждый год с удовольствием поддерживаю эту акцию. Для меня отключение света и бытовых элект­роприборов – не просто попытка сэкономить, это знак неравнодушия к будущему нашей планеты, ее природе и невозобновляемым источникам энергии. Я думаю, все должны поддержать подобного рода мероприятия. Вооб­ще дома регулярно ста­раюсь выключать свет и экономить элект­ричество, – говорит активист.

В акции «Час Земли» принимают участие более 2 млрд человек из 188 стран, отключается подсветка более чем 18 тыс. архитектурных памятников. В 2020 году она проходила в 14-й раз.

Наша страна официально присоединилась к данному экологическому движению в 2009 году. В Мангистауской области инициатором проведения «Часа Земли» выступило неправительственное учреждение «Эко Мангистау». Каждый год на протяжении 10 лет независимые экологи призывают жителей области стать участниками символической акции, направленной на сохранение окружающей среды.