В заседании Комиссии партийного контроля столичного филиала «Нур Отан» (КПК) приняли участие ее председатель, депутат маслихата Астаны Зейнулла Шибкенов, секретарь КПК Серик Кульбаев и другие партийцы. Собрались они для того, чтобы обсудить результаты мониторинга обращений граждан на интернет-ресурсы госорганов, соблюдение местными властями требований законов «О доступе к информации», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Примечательно, что мониторинг интернет-ресурсов в Астанинском филиа­ле партии проводили исключительно своими силами. То есть официальные запросы в госструктуры не делались, представители городских управлений на заседание КПК не приглашались. Партийцы, как обыч­ные пользователи, «прошерстили» сайты, чтобы увидеть, с чем сталкиваются жители столицы, когда хотят через Интернет получить информацию, касающуюся того или иного госоргана, или направить обращение местным властям.

Как выяснилось, жители Астаны в акимат и подведомственные ему органы местного самоуправления через интернет-ресурсы обращаются довольно часто. По категории «Народный конт­роль» (это раздел сайта акимата Астаны для оперативного решения социа­льно значимых проблем городского масштаба) в первом полугодии 2016 года поступило около 3 400 обращений физических и юридических лиц. Из них, как уточнил З. Шибкенов, 23% – вопросы благоустройства города, 16% – работа правоохранительных органов Астаны, 13% – деятельность коммунального хозяйства, 13% – организация работы общественного транспорта, 7% – состояние и ремонт автодорог. С просрочкой рассмотрено с начала года около 10% поступивших обращений, что, в основном, связано со сбором дополнительной информации по предмету обращения.

В сводных данных, опубликованных на сайте столичного акимата, есть, в том числе, и статистика по средним оценкам деятельности исполнителей обращений. Тут три категории – скорость реагирования на запрос, скорость устранения проблемы и качество выполненной работы. В каждой из них оценка дается по пятибалльной системе. Низший балл по каждой категории у отдела информационных технологий и управления физической культуры и спорта. Качество выполнения работы по обращениям серьезно страдает также у управления сельского хозяйства, управления по контролю за использованием и охраной земель, департамента по защите прав потребителей, управления государственного архитектурно-строительного контроля. А вот среди «круглых» отличников – управление по развитию языков, управление внутренней политики и управление жилья Астаны.

При этом, как обратили внимание участники заседания КПК, в статис­тике в принципе отсутствует информация о деятельности управления занятости, труда и социальной защиты Астаны (что, возможно, связано с малым количеством обращений). Вместе с тем З. Шибкенов обратил внимание, что вопрос занятости – это та тема, которую необходимо держать на контроле (тем более в свете изменений в трудовом законодательстве). Депутат маслихата также предложил заслушать на комиссии те госструктуры, которые соглас­но статистике показывают низкий уровень работы по обращениям граждан.

Что касается информационного наполнения сайтов столичных госорганов, то тут тоже не все гладко. Например, на ряде интернет-ресурсов отсутствуют перечни структурных подразделений управлений, сведения об объявленных конкурсах на занятие вакантных долж­ностей, квалификационные требования к кандидатам. Сложности есть с несвоевременным обновлением контента на сайтах столичных госорганов, и если лента новостей с «новостями» месячной давности – это мелочь, то вот расположенные в базе данных нормативно-правовые акты, утратившие силу, – это уже проблема гораздо более серьезная. На некоторых ресурсах отсутствует функ­ция обратной связи. А вместе с тем сог­ласно Закону «О доступе к информации» (статья 16 «Размещение информации на интернет-ресурсах») все эти данные держатели информации обязаны размещать.

– Не указываются элементарные вещи – штатная численность сотрудников, имена и рабочие телефоны ответственных лиц, – обратил внимание С. Кульбаев, подчеркнув, что наличие этой информации совершенно необходимо гражданам для того, чтобы знать, к кому необходимо обращаться при взаимодействии с тем или иным госорганом.

Как отмечали участники заседания, если Астана хочет стать одним из самых удобных для жизни городов, местные власти должны уделять большое внимание развитию информационных ресурсов, постоянно совершенствовать наполнение своих сайтов и улучшать доступ к контенту. В связи с этим С. Кульбаев поделился информацией, полученной от акима Астаны и председателя АГФ партии «Нур Отан» Асета Исекешева: в скором времени планируется провести ребрендинг всех сайтов государственных органов и учреждений, подведомственных акимату.

В целом Комиссия партийного конт­роля АГФ оценила деятельность органов местного самоуправления по обсуж­даемым на заседании вопросам удовлетворительно. По итогам обсуж­дения было принято постановление, в котором обращено внимание госор­ганов на сущест­вующие проблемы и рекомендовано устранить их в ближайшее время.