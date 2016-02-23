​Когда новшества эффективны

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Асель МУКАНОВА

Как заявил на брифинге в СЦК директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Минфина Ержан Биржанов, все новшества показали свою эффективность. Сумма денежных средств, которые были легализованы за 2 месяца, превысила цифру на 1 декабря в 2,5 раза.

– Это, считаю, очень хороший результат, который показывает эффективность внедренных новшеств, – отметил Е. Биржанов.

Напомним, теперь деньги можно узаконить двумя способами: показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды либо легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Во втором случае уплачивается в бюджет 10-процент­ный сбор.

Предусмотрены также дополнительные гарантии: вся информация, которая становится доступна органам госдоходов и комиссии при акиматах, является налоговой и банковской тайной, за распространение ее предусматривается ответственность. Объекты легализации не могут в дальнейшем быть предметом преследования со стороны правоохранительных и фискальных органов и не подлежат конфискации.

– Это большой плюс, благодаря изменениям, как по деньгам, так и по имуществу, заявлений стало больше, – сообщил спикер, подчеркнув активизацию процесса в последние три месяца.

По объектам недвижимости из 62 тыс. заявлений 5 тыс. касаются коммерческой недвижимости: детские садики, мини-пекарни, клубы. Факт легализации позволяет не только принести прибыль предпринимателю, но и имеет мультипликативный эффект. Появляется возможность в дальнейшем создать налоговую базу, получить больше кредитов, так как бизнес становится прозрачным.

– Легализация на сегодня все больше охватывает разные регионы и отрасли. Мы со своей стороны ведем ежедневный мониторинг и активное разъяснение основных норм. Наши сотрудники проводят «круглые столы» и даже обходят банки, чтобы лично услышать ответы на свои вопросы, – сообщил директор департамента, добавив, что данный темп снижать не намерены.

Легализация идет в комплексе правительственных мер по улучшению экономической активности и синхронизирована с переходом на всеобщее декларирование доходов и приватизацией.

В процессе легализации заняты два госоргана: Комитет госдоходов и МИО. В первом рассматривают заявления по легализации денег – в течение 5 рабочих дней, в акиматах – заявления по легализации имущества за 30 календарных дней.

Заместитель руководителя управления рисков, анализа и статистики Комитета государственных доходов МФ Ерлан Сагнаев пояснил, в каких случаях гражданину могут отказать в легализации. Например, если субъект привлекался к уголовной или административной ответственности по статьям, которые не попадают под амнистию, если на 1 сентября 2014 года имеются неисполненные приговоры судов. Если же судимость условно погашена или штраф оплачен, то он вправе быть полноправным участником легализации.

Что касается имущества, то легализации подлежит только недвижимость, земельный учас­ток под которой должен быть на праве частной собственности, а строение соответствовать целевому назначению. Не подлежит легализации имущество, замешанное в судебных спорах, и деньги, взятые в кредит.

– Общая сумма легализованных денег на сегодня составляет 205 миллиардов тенге. До 1 декабря 2015 года, пока мы мониторили ситуацию, в экономику государства из них были инвестированы порядка 42 миллиардов, преимущественно в облигации БВУ. После введения новых положений субъекты вправе распоряжаться легализованными деньгами без ограничений, мы этот вопрос не мониторим и лишь заявляем о том, что субъекты вправе воспользоваться программой по приватизации,–- добавил Е. Сагнаев.

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