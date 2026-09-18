Когда они ушли…

Память
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

На кладбище Кенсай установлен памятник народному артисту СССР и Казахстана Асанали Ашимову

фото предоставлено Багдат Ашимовой и киностудией

Это событие было приурочено ко Дню казахского кино, который отечественные кинематографисты отмечают 12 сентября. Так как открытие памятника семья сделала публичным, то почтить память артиста пришли несколько сотен человек, среди которых были не только коллеги и ученики, но и рядовые алматинцы – его поклонники. Композицию, где бюст актера огражден буквами его имени, воплотили в жизнь два известных художника – скульп­тор Гульфия Мелдеш и мастер по камню Талгат Серикбаев. Автором незау­рядного памятника, установленного прямо у дороги словно для того, чтобы приветствовать­ каждого входящего в Кенсай, является вдова народного артиста Багдат Ашимова.

Супруга выдающего актера, удостоенного при жизни неглас­ного звания «визитки казахского кино», была рядом с ним последние 23 года его жизни.

«Я совсем было потерял веру в женщин, но тут появилась Она, – говорил Асанали Ашимов при жизни. – Всевышний сжалился надо мной и подарил Багдат, похожую душой на мою первую жену – Майру Айманову, которая готова была идти за мной в огонь и воду.

Перед тем как сделать предложение, я с ней долго (наша беседа длилась четыре часа) разговаривал. Рассказал без утайки всю свою жизнь. А потом спросил: почему же она, с ее привлекательностью и ровным, спокойным характером, не вышла до сих пор замуж? Ее ответ меня покорил: «Көк етiктi кездеспедi, көн етiктiге баргым келмедi». Дословно с казахского на русский перевести это невозможно. А вот по смыс­лу подходят знаменитые слова Омара Хайяма: «Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало».

У нас нет безумных ахов и охов, шекспировских страстей, но есть взаимная симпатия и глубокое уважение, нам интересно вмес­те. За те годы, что мы рядом, я ни разу не разочаровался в ней. Багдат стала и хозяйкой дома, и женой, и матерью моего ребенка».

– Мне кажется, что завет мамы, когда она провожала меня из родного дома, – достойно нести «погоны» супруги, жены Асанали Ашимова, я выполнила, – говорит Багдат Ашимова. – Но мне кажется, я никогда не смирюсь с его уходом, Асекен был смыслом моей жизни. Впрочем, это продолжается и сегодня тоже. Все разговоры у меня только о нем, я постоянно мысленно разговариваю и советуюсь с ним. Не знаю, сколько это будет продолжаться, но в душе у меня пустота после его ухода. Отвлекалась, пока шла работа над памятником. Теперь надо придумать что-то новое, что было бы связано с Асекеном. Буду, наверное, выпускать книги и работать над реставрацией фильмов, где он снимался.

12 сентября состоялось еще одно торжественное событие, посвященное Дню казахского кино. В этот праздничный день на Аллее звезд киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова­ появилось восемь новых звезд. Они открыты в честь выдающихся дея­телей национального кинематогра­фа: режиссеров Азербайжана­ Мамбетова,­ Сламбека Тауекела,­ Виктора Чугунова, актера и сценариста Нурлана Сегизбаева, киноведа Бауржана Ногербека, художника-постановщика Алима Сабитова, кинооператоров Болата Сулеева и Мурата Нугманова.

#память #памятник #Асанали Ашимов #День казахского кино #Кенсай

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