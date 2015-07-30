Когда отдых не в радость Свежий выпуск 468 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Жизнь на набережной Актау начинает бурлить с вечера. Велосипедисты на огромной скорости носятся и по пешеходным, и по велосипедным дорожкам, а прямо на детских площадках и свободных лавочках начинает разворачиваться стихийная торговля. Продают все – от сомнительного качества игрушек до мороженого, сдают напрокат никем не проверенные батуты, машинки и бассейны для ловли искусственных рыбок. В прошлом году после возмущений общественности набережную очистили от торговцев буквально за несколько дней. В нынешнем году все снова повторяется.

– Невозможно спокойно пройти, постоянно уворачиваешься от велосипедистов, крутишься во все стороны, не зная, с какой стороны тебя собьют. Я соблюдаю правила и никогда не хожу по велосипедной дорожке, так почему же люди на велосипедах не уважают других и едут там, где ходят люди? – возмущена Людмила Канаткина, жительница Актау.

– С ребенком пройти по набережной – это пытка. Начинаются сразу просьбы – то купи шарик, то мороженое. Я пытаюсь объяснить ребенку, что через дорогу все это продается дешевле, но бесполезно. Тем более что я не знаю, кто здесь продает это мороженое или сладкую вату, есть ли у них разрешения, не опасно ли это? – говорит отец 6-летней Насти Кочетковой.

После того как горожане стали активно возмущаться на всех городских сайтах, дело сдвинулось. Прокуратура Актау в адрес ГУВД направила указание о проведении проверки и выявлении лиц, занимающихся торговлей на набережной.

– По данному факту сотрудниками органов внут­ренних дел выявлены 32 лица, осуществлявших незаконную торговлю без разрешений уполномоченных органов, без кассовых аппаратов. Они привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5 МРП,– говорит Малик Оспанов, начальник первого отдела прокуратуры г. Актау.

Более того, на набережной установили сигнальные посты, дабы предупредить повторные случаи стихийной торговли.

– Если они будут замечены с повторным нарушением, то размеры штрафов будут выше, – добавляет прокурор.

Сами торговцы при виде полицейских начинают жаловаться на жизнь.

– У меня трое детей, и торговля игрушками – это мой единственный заработок. Тем более, здесь пос­тоянно много народа, поэтому и заработать можно неплохо. Куда я пойду, если мне запретят здесь торговать? – возмущена одна из торговок.

Но торговцы и сомнительные детские развлечения – еще полбеды. Главной проблемой набережной, с точки зрения местных властей, являются велосипедисты. В акимате города собрали заседание общественного совета, в который вошли представители общественных организаций и бизнеса. На повестку дня вынесли один вопрос: что делать с велосипедистами на набережной?

– Была большая дискуссия. Кто-то предлагал запретить полностью велосипеды на набережной, другие были убеждены, что нужно оставить все как есть. Но все же ввели ограничения. Они касаются только нескольких километров набережной. Теперь на двухколесных велосипедах нельзя будет кататься в выходные и праздничные дни, а в будни – запретили с 5 до 11 вечера. Почему вообще встал этот вопрос? Акимат получает много жалоб относительно беспорядочного движения на набережной. Увеличился травматизм детей. В последнем случае пятилетний ребенок попал в реанимацию после наезда велосипедиста, – рассказывает член общественного совета при акиме г. Актау Кирилл Осин.

Ежедневно на набережной сдают напрокат более четырех сотен велосипедов. У предпринимателей есть разрешение на этот вид деятельности, но заниматься им именно в этом месте никто права не давал.

– Участки акимат здесь не выдавал, но некоторые предприниматели идут в обход закона и сдают велосипеды прямо с борта «газели». Катаются велосипедисты не по правилам, то есть не по велосипедной дорожке. Хотя справедливости ради надо отметить, что по той же дорожке ходят и пешеходы. Пока культуры отдыха у людей нет, – замечает К. Осин.

В качестве альтернативы велосипедистам организуют дорожку в одном из мик­рорайонов города или на центральной дороге.

– Все прекрасно понимают, что необходимо вес­ти здоровый образ жизни, что заниматься спортом – это здорово, но надо находить какие-то компромиссы, чтобы это было не в ущерб горожанам, – говорит Кирилл Осин.

Возможно, после того как с этого участка исчезнут велосипедисты, испарятся и прокатчики. И если с велосипедистами все уже почти решено, то что делать с автомобилями, которые на бешеной скорос­ти летают по дороге вдоль кафе и ресторанов? Пока вопрос остается открытым. Видимо, до первой серьезной аварии.



