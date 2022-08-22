Фото: instagram.com/kassymbayevmeirkhat/
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Когда откроют движение по трассе близ рынка "Алтын орда"

Открыть движение по трассе близ рынка «Алтын орда» в пригороде Алматы могут уже в сентябре этого года. Об этом сообщил председатель правления АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев, передает Kazpravda.kz.

Председатель правления нацкомпании «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев проинспектировал ход строительных работ автодорог республиканского значения в Восточно-Казахстанской, Абайской и Алматинской областях.

Так, дорожно-строительные работы продолжаются на всех участках дорог Калбатау – Майкапчагай и Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск.

По данным дорожным объектам пересмотрели состав строительных консорциумов, в несколько раз увеличили количество спецтехники и персонала, уточнил глава КазАвтоЖола.

Общая протяженность автодороги Калбатау – Майкапшагай составляет 415 километров, состоит из 10 участков. Генподрядчиком является компания China Xinxing Group Co Ltd.

«После завершения работ по реконструкции трасса будет соответствовать II технической категории с двумя полосами движения. В связи с рядом причин в текущем дорожно-строительном сезоне работы на данном объекте начались чуть позже. Положительная динамика всё же наблюдается, но подрядчику важно нарастить темпы работ. Генподрядчику были даны конкретные поручения», – отметил Касымбаев в своем аккаунте в Instagram.

Дорожный объект Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск общей протяжённостью 768 км состоит из 16 участков. Работы ведёт компания CITIC Construction. Сейчас проезд обеспечен на 593 км. Работы продолжаются.

«Ещё одним ключевым объектом является проект по капитальному ремонту и расширению дороги близ рынка «Алтын орда» в пригороде Алматы. На сегодняшний день выполнено порядка 90% всех работ. По договору данный проект заканчивается 1 ноября. Но мы усилили работу. Генеральный подрядчик сейчас подключает все необходимые резервы, для того чтобы закончить в сентябре основную трассу и открыть движение», – сообщил глава КазАвтоЖола.

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