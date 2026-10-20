Когда откроют рейс Астана - Нью-Йорк: Минтранс назвал предполагаемые сроки

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Прямое авиасообщение между Казахстаном и США могут открыть в 2027 году. Предпочтительным вариантом для казахстанской стороны является маршрут Астана – Нью-Йорк, сообщил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, в сентябре Казахстан посетила группа специалистов Федеральной авиационной администрации США (FAA), которые оценили национальную систему надзора за безопасностью полетов. На заключительном брифинге эксперты положительно отметили проделанную работу. Официальный отчет ожидается в ноябре.

«Это было порядка 7-8 инспекторов. Они здесь проработали неделю. И на заключительном брифинге была дана достаточно высокая оценка по состоянию и соответствию международным стандартам нашей системы гражданской авиации. Окончательный официальный отчет мы ожидаем в ноябре от Федерального агентства США, и думаем, что до конца года Казахстан официально получит право осуществлять рейсы на территорию Соединенных Штатов. То есть, во всяком случае, мы себе ставим такую задачу», – отметил Талгат Ластаев в кулуарах недели безопасности ИКАО.

Также он добавил, что еще одним условием запуска рейса станет подготовка воздушных судов и экипажей. Первые самолеты Boeing 787 Dreamliner авиакомпания Air Astana ожидает получить в декабре. Перед началом эксплуатации пилотам и техническим специалистам предстоит пройти необходимую подготовку.

С учетом развития экономических связей и инвестиций между Казахстаном и США такой маршрут имеет потенциал стать рентабельным. При этом сроки запуска будут зависеть от выполнения необходимых условий.

Напомним, с 21 по 25 сентября 2026 года FAA провела в Казахстане Международную оценку безопасности полетов (IASA). По ее итогам американская сторона должна определить, соответствует ли система государственного надзора за безопасностью гражданской авиации Казахстана международным требованиям. Получение данной категории позволит казахстанским авиакомпаниям пройти дальнейшие процедуры для организации полетов в США.