​Когда откроются ворота на Восток

Возрождая Шелковый путь

Выгодное географическое расположение на пути растущего торгового потока между Европой и Азией дает нашей республике целый ряд преимуществ. В перспективе прибыль от грузоперевозок, осуществляемых по территории сухопутного Казахстана, может стать одной из основных доходных статей бюджета. А для того чтобы ведущие международные транспортно-логистические компании обратили свой взор на казахстанский маршрут, необходимо создать соответствующие условия.

Именно с этой целью на границе с Китаем, в Панфиловском районе Алматинской области строится специальная экономическая зона, на территории которой уже действуют контейнерная площадка и терминалы, подведены железнодорожные пути, линии электропередачи, система водоснабжения, очистные сооружения. С момента запуска сухого порта СЭЗ переработано свыше 43 тыс. контейнеров. Планируется, что к 2030 году будет переправлено 4,8 млн тонн грузов.

Налажен пропуск контейнерных по­ездов из китайского Чунцина в германский Дуйсбург, которые преодолевают расстояние в 11 тыс. км всего за 15 дней. Такие сроки значительно меньше перевозок морским путем. Из КНР в страны Евросоюза перевозятся в основном компьютерная техника, ТНП, продукты питания. Заключены контракты с европейскими автопроизводителями для того, чтобы в обратную сторону поставлять продукцию автопрома.

Рядом с СЭЗ построена железнодорожная станция Алтынколь – конечный пункт линии Жетыген – Коргас. Это второй после «Достыка» международный пограничный переход с Китаем. Здесь производятся процедуры перевалки груза, оформления перевозочных и таможенных документов. По оценкам экс­пертов, новый транспортный коридор на 500 км сократил расстояние от китайской станции Цзинхэ до казахстанского порта Актау, тем самым способствовал расширению экономических связей стран Кавказа, Персидского залива с государствами Юго-Восточной Азии.

В ближайшее время здесь же, в Панфиловском районе, введут в эксплуатацию автобан Алматы – Хоргос (участок трассы Западная Европа – Западный Китай), который вкупе с железной дорогой, СЭЗ и международным центром приграничного сотрудничества «Хоргос» станет компонентом мощного транзитно-логистического хаба.

Строительный бум в этом окраинном уголке нашей страны продолжается: среди нетронутых десятилетиями песчаных барханов появился поселок Нуркент с современной инфраструктурой. На его месте вскоре вырастет город, население которого, по прогнозам, к 2035 году достигнет 100 тыс. человек. Большинство местных жителей получили работу на объектах СЭЗ, что позитивно сказывается на социальном самочувствии людей.

В последние годы жаркентскую долину, слывшую некогда кукурузной житницей страны, посетили десятки зарубежных делегаций. Особый интерес к приграничной зоне проявляют бизнесмены, дипломаты, журналисты. Как отмечают эксперты, совсем скоро основной грузопоток из Китая в Европу и страны Ближнего Востока будет переориентирован именно на сухопутный маршрут. Задача Казахстана – привлечь к 2020 году 15 млн тонн, или 8% от глобального объема морских перевозок. И тогда поступления в бюджет страны от транзитной сферы увеличатся с 1 млрд до 2,8 млрд долларов, а отдаленный Панфиловский район станет одной из опорных точек нового Шелкового пути.

Ускорить «стройку века»

В общем, одна из задач амбициозного проекта – реализация транзитного потенциала страны – при содействии наших восточных соседей выполняется. Чего не скажешь о другой важной цели – создании на территории СЭЗ большой индустриальной площадки. Как мы уже сообщали, осенью прошлого года в ходе выездного заседания члены Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию подвергли жесткой критике деятельность управляющей компании СЭЗ и курирующих госорганов.

В частности, депутат Парламента Павел Казанцев сообщал, что до сих пор пустует 80% земельных участков индустриальной зоны. Хотя неоднократно заявлялось о создании здесь производств химической промышленности, металлических изделий, оборудования, продуктов питания, кожаной продукции, текстиля и других товаров. Кроме того, специальная комиссия при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе выявила факты неэффективного использования бюджетных средств при строительстве СЭЗ.

Но больше всего народных избранников возмутило медленное строительство казахстанской части МЦПС «Хоргос». Если на китайской стороне за прошедшие годы появился целый ряд торговых центров, гостиниц, кафе, развернута инфраструктура логистики, сервиса, финансовых институтов и связи, то нам в этом плане похвастать особо нечем. Действуют лишь многофункциональное здание КПП-1 и торговый дом «Самрук».

Нет и обещанных инвестиций: еще в 2011 году руководство МЦПС заверяло, что суммарные вложения от потенциальных инвесторов должны превысить 300 млрд тенге. С тех пор информации о привлечении большого частного капитала в «стройку века» не поступало.

Критические замечания по поводу задержки грузов и скопления автофургонов неоднократно звучали также из уст предпринимателей-импортеров и членов республиканского общественного совета по противодействию коррупции. Более того, сама судьба строи­тельства МЦПС вызвала серьезные опасения депутатов Парламента из-за угрозы селя.

Надо сказать, критика возымела действие: в конце прошлого года первый вице-премьер Аскар Мамин, посетив с инспекцией приграничную зону, поручил в течение двух лет достроить казахстанскую часть МЦПС. Как пообещали застройщики, в скором времени будут готовы несколько инвестиционных объектов: бизнес-центр, многофункцио­нальный комплекс, гостиница и торговый дом. Интересен проект города ремесленников, который возводится в восточном стиле. Именно здесь туристы увидят новое перевоплощение Великого шелкового пути, окунутся в сказочную атмосферу, познакомятся с уникальными творениями народных мастеров-умельцев. В ближайших планах также строительство автоматизированного багажного терминала, элеватора по сушке и хранению зерновых культур. При этом создается система селезащитных сооружений на реке Хоргос.

Недавно в Панфиловском районе побывала представительная делегация из Вьетнама. Высоко оценив перспективы мультимодального хаба, зарубежные железнодорожники сообщили, что уже в нынешнем году запустят первый грузовой поезд через станцию Алтынколь в страны Евросоюза. В обратном направлении планируется доставлять зерно и другую казахстанскую продукцию.

Словом, перед руководством МЦПС и управляющей компанией СЭЗ стоят серьезные задачи по осуществлению всех намеченных проектов, ввод которых запланирован к 2020 году.