О статистике



Анализируя статистику, можно заметить, что более половины прямых иностранных инвестиций (ПИИ) привлечены за последние 5 лет при поддержке президентской программы индустриализации. Более того, если посмотреть их структуру, то нельзя не заметить: за этот период почти в 3 раза, или на 74%, увеличились потоки ПИИ в обрабатывающий сектор. Мы добились того, что темпы роста объемов данного сектора впервые стали гораздо выше, чем в добывающих отраслях. На этом основании можно уверенно сказать: за эти годы нам удалось более качественно подойти к привлечению капиталов.

Как всем известно, в мире наблюдается спад деловой активности. В 2014 году мировой объем ПИИ сократился на 16%, а иностранные инвестиции в странах с переходной экономикой уменьшились на 52% (данные ЮНКТАД). Вместе с тем Казахстан не отступил от достигнутых показателей по ПИИ. Наша страна заняла 2-е место по чистому притоку инвестиций среди стран с переходной экономикой.

В прошлом году ПИИ в обрабатывающий сектор выросли в полтора раза (3,7 млрд долларов) по сравнению с 2013 годом (2,5 млрд долларов). Более того, мы вошли в топ-30 стран с наибольшим объемом привлеченных чистых прямых иностранных инвестиций (28-е место) (данные ЮНКТАД).

Все это стало возможным благодаря созданным условиям для иностранных инвесторов, которые из года в год только улучшаются, что подтверждают и сами зарубежные инвесторы, работающие в Казахстане.

Так, по словам генерального менеджера Coca-Cola Almaty Bottlers в Казахстане Ахмет Курсад Ертына, «компания оперирует практически во всех странах Центральной Азии, и Казахстан из их числа, располагает наиболее стабильным, активно развивающимся и устойчивым рынком». Это, по его мнению, и есть основные конкурентные преимущества, в пользу которых иностранный инвестор сделает свой выбор.

Международные рейтинги

Нельзя не отметить и международные рейтинги, которые также положительно оценивают инвестиционный климат нашей страны. Согласно недавно опубликованному Отчету о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Казахстан занял 42-е место среди 140 стран мира, улучшив свои позиции на 8 пунктов, и 2-е место среди стран СНГ. Помимо этого, данный отчет показывает высокий уровень защиты инвесторов в Казахстане, сейчас мы удерживаем 25-е место в мире.

Также в рейтинге Doing Business Всемирного банка Казахстан улучшил свои позиции на 12 пунктов, заняв 41-е место.

Есть успехи, но мы понимаем, что надо идти вперед и ставить другие важные задачи по привлечению новых инвестиций. И это имеет большое значение в сложившихся экономических реалиях, когда глобальная конкуренция за инвестиции и человеческие ресурсы усиливается.

Инвестклимат: от регионов к центру

Сейчас по поручению Президента ведется работа по дальнейшему совершенствованию инвестклимата в соответствии с 12 рекомендациями ОЭСР. Это реформы в сфере интеллектуальной собственности, корпоративного управления, привлечения иностранной рабочей силы, визовых процедур...

Говоря об инвестиционном клима­те, мы имеем в виду климат в каждом регионе. Ведь инвестор, приходя на конкретную территорию, все вопросы по реализации проекта решает там. Успешная интеграция в глобальный рынок, как свидетельствует зарубежный опыт, все чаще происходит не на уровне национальных государств, а на уровне отдельных регионов. И здесь важнейшей составляющей инвестклимата является правильно выстроенный подход регионов к инвесторам.

Для этого сейчас активизируется работа акиматов по улучшению инвестклимата и привлечению инвестиций. В программах развития территорий мы заложили определенный KPI (ключевые показатели эффективности) по привлечению инвестиций. По ним будем отслеживать, как регионы привлекают инвесторов, какие проекты реализуются и какие меры господдержки необходимы для осуществления проектов.

Стимул – значит интерес

В интересах инвесторов, реа­лизующих проекты в приоритетных секторах экономики, в прошлом году в соответствии с решением Главы государства разработан новый пакет стимулов и государственной поддержки. В частности, инвесторов освободили от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество – сроком на 8 лет. Государство компенсирует до 30% капитальных затрат после ввода объекта в эксплуатацию (инвестиционная субсидия).

Инвесторам дается право на привлечение иностранной рабочей силы на весь период реализации инвестиционного проекта и один год после ввода объекта в эксплуатацию вне квоты и без разрешений. Также внедрен принцип «одного окна» для инвесторов и инвестиционного омбудсмена.

С начала нынешнего года начата активная реализация данных мер. И на сегодня есть определенные результаты.

Первое. Заключены инвестиционные контракты с инвесторами с общим объемом инвестиций порядка 49 млрд тенге. Это почти в 1,5 раза больше показателя 2014 года за аналогичный период. То есть инвесторы стали больше обращаться за инвестиционными преференциями. К примеру, в рамках заключенных инвестиционных контрактов будет налажено производство сельскохозяйственной техники под южнокорейской маркой Daedong и производство детского и диетического молочного питания по швейцарской технологии.

С участием инвесторов из КНР до конца 2015 года планируется начать производство светодиодных изделий и приборов. В 2016-м планируется поэтапно запустить комплекс по производству нефтегазового и химического машиностроения. В целом по заключенным контрактам будет создано более 3 тыс. рабочих мест.

Второе. Мы значительно упрощаем жизнь инвесторов благодаря созданному в Министерстве по инвестициям и развитию Investors service center по принципу «одного окна». То есть инвестору не нужно бегать из одного госоргана в другой, достаточно обратиться в данный центр, где ему предоставят информационную и консультационную поддержку. Здесь же в кратчайшие сроки он сможет получить госуслуги: лицензии, разрешения, справки...

Третье. Введен безвизовый режим. Известно, что самое первое мнение инвестора об инвестиционном климате формируется с момента его въезда в страну. Поэтому в Казахстане в одностороннем порядке был введен безвизовый режим для 19 стран – наиболее важных экономических партнеров Казахстана (Австралия, Венгрия, Италия, Монако, Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Великобритания, США, Германия, Финляндия, Франция, Швейцария и Япония).

Четвертое. Для защиты прав инвесторов, реализующих проекты в Казахстане, действует институт инвестиционного омбудсмена. Это своевременная и эффективная платформа для взаимодействия с инвест-сообществом. В начале текущего года инвестиционным омбудсменом назначен министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев, при котором создана рабочая группа, куда вошли первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов Министерства финансов, Министерства юстиции и ряд других структур.

С начала года рассмотрено более 50 обращений иностранных и отечественных инвесторов, из которых почти 70% имеют положительный результат. Для решения остальных требуется изменение в законодательство. И этой работе мы уделяем особое внимание и оказываем поддержку инвесторам.

К примеру, благодаря омбудсмену решен вопрос компании «Кока-кола» по проведению инфраструктуры к строящемуся недалеко от Астаны заводу по производству безалкогольной продукции. При посредничестве инвестиционного омбудсмена компании Vicat удалось достигнуть взаимовыгодных договоренностей по расширению пропускной способности железнодорожной станции. Также решен вопрос компании «Данон» по регистрации товарного знака «ТАН» и компании «Альстом» в получении лицензии на изыскательную, проектную деятельность и строительно-монтажные работы. И подобных примеров немало.

О реинвестициях

Решая проблемы инвесторов, мы стимулируем их на реинвестиции. Согласно исследованию международной консалтинговой компании, около 65% действующих инвесторов в Казахстане планируют реализацию новых инвестиционных проектов в ближайшее время. То есть оперативное реагирование на возникшие проб­лемы и их решение содействуют росту доли реинвестирования среди компаний, присутствующих на нашем рынке.

Поэтому мы ведем постоянный мониторинг деятельности каждого действующего в стране иностранного инвестора. Очень важно, чтобы инвесторы, работающие в Казахстане, продолжали наращивать производство, расширять линейку продукции, создавать новые продукты и открывать новые качественные рабочие места с высоким уровнем производительности.

Яркий пример этому – запуск новых производств за счет реинвестиций в Алматинской области. Так, одним из таких проектов стал завод по производству молочной продукции Danone, где за 5 лет реализации ГПФИИР мощность предприятия увеличилась почти в 5 раз – с 2 398 до 11 000 тонн молочной продукции в год.

Также в августе нынешнего года начали свое производство турецкие компании BTM Group – по выпуску кровельных гидроизоляционных мембран и Galaksi Group – по производству пластиковых подоконников под брендом Rossi. Алматинский вентиляторный завод запустил производство центральных кондиционеров LG Electronics. АО «РАХАТ» совместно с южнокорейской компанией Lotte открыло новый завод по производству кондитерских изделий в Шымкенте.

Более того, эти компании имеют долгосрочные планы и намерены продолжить расширение своей производственной деятельности.

В целом для реализации этих проектов было реинвестировано свыше 20 млн долларов и создано более 124 новых рабочих мест. Это, может, и не так много, но данные показатели являются ярким примером доверия инвес­торов к Казахстану.

«Зеленый коридор»

Еще одним важным шагом в поддержку инвесторов стало внед­рение специального режима по принципу «зеленого коридора» в рамках совместной работы по улучшению инвестиционного клима­та страны – между Комитетом государственных доходов МФ РК и Комитетом по инвестициям МИР РК достигнуты договоренности. Для инвесторов, которые реа­лизуют проекты в соответствии с инвестиционными контрактами, заключенными с Комитетом по инвестициям МИР РК, налоговое администрирование будет осуществляться непосредственно на центральном уровне – в Комитете государственных доходов МФ РК. Это позволит значительно сократить сроки рассмотрения и оформления, а также минимизировать количество проверок и другие риски, связанные с толкованием и правоприменительной практикой.

В целом наша основная задача – это создание лучшего инвестиционного климата в регионе. Казахстан должен стать самым привлекательным в Евразии мес­том для инвестиций и трансферта технологий.

На протяжении более десятка лет РК шаг за шагом выстраивала грамотную инвестиционную политику. И благодаря принятым системным мерам, снижению адмбарьеров и четким инструментам поддержки инвесторов был заложен прочный фундамент для беспрепятственной и комфортной работы инвесторов в Казахстане. Сейчас мы видим, что компании сами без особых усилий создают новые производства в стране. Инвесторы сами приходят в Казахстан.

К примеру, в текущем году финская компания Tikkurila без особой помощи открыла новый завод по производству экологически чистых красок, японская NYK Line реализует проект по строительству автомобильного логистического терминала в Астане и Алматы.

Естественно, в условиях мировой экономической нестабильности будет нелегко. Мы нацелены на то, чтобы сохранить темпы роста инвестиций в обрабатывающий сектор. Для этого всеми силами будем поддерживать инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в РК.

Казахстан для иностранных инвесторов остается стабильным и надежным партнером.