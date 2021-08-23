Когда плачут генералы

Афганский генерал-лейтенант Басир Ахмад Дорани, проживающий нынче в Казахстане, не может смотреть без слез на то, что происходит на Родине.Почти три десятилетия семья Басир Ахмада Дорани живет вдали от родного Афганистана. Второй родиной для семьи бывшего афганского генерал-лейтенанта, стал Казахстан.Глава семьи стал успешным предпринимателем, но признается, что все эти годы не было и дня, чтобы он не вспоминал свой дом, свой город, друзей и родственников. Сейчас и вовсе все мысли там. Генерал пытается понять, что произошло на самом деле, почему и что ждет Афганистан дальше.Как и все вокруг, Басир Ахмад Дорани размышляет о том, почему движению «Талибан» удалось прийти к власти настолько быстро и фактически без сопротивления со стороны армии и полиции, которая должна была защищать простой народ. Почему после 20-летнего присутствия в стране иностранного военного контингента так и не удалось справиться с террористами и вернуть жизнь в Афганистане в мирное русло? И не оставит ли мировое сообщество страну и ее жителей на произвол судьбы?– И это результат 20-летней войны? – задается в очередной раз вопросом генерал. – Я, как истинный афганец, надеюсь и прошу мировое сообщество сделать все возможное для того, чтобы помочь афганцам. И вместо отправки солдат, оружия и боеприпасов в города Афганистана поставить туда продукты питания, воду, технику, строительные материалы, любую возможную мирную помощь, как это делает, например, Казахстан.Басир Ахмад Дорани мечтает о том времени, когда Афганистан будет заново отстроен и восстановлен после войны, которую стране, как уверен генерал, навязали.Все эти годы он поддерживает контакты с Афганистаном. Есть у него связь и с жителями Кабула, которые точно так же не знают и не понимают, почему все случилось именно так, как случилось. Общается он и с теми, кто вынужденно покинул страну, но душой и мыслями находится на родине.Дальнейшее развитие ситуации, по мнению генерала, будет зависеть от того, кто реально пришел сейчас к власти в ИРА.– Эти люди, которых я вижу сейчас, отличаются от тех талибов, которых я знал раньше. Сейчас они ведут себя по-другому. На днях я видел по телевизору девушек, которые ходят по базару, интервью дают, девушки-журналисты выступают. Это очень нехарактерно для тех талибов, которые приходили к власти ранее – прежде такое поведение со стороны женщин просто не позволялось. И непонятно, почему это происходит сейчас. Но самое главное, что 20 лет войны в Афганистане так ни к чему и не привели. Сколько погибло афганцев, сколько погибло американских солдат и офицеров – и где результат?Никакого результата нет. Что имеет страна на выходе? Президента нет, армии и полиции тоже. Никакие государственные организации в Кабуле, да и в целом по стране не работают.На вопрос, как Басир Ахмад Дорани реагирует на новости из Афганистана, он отвечает довольно откровенно.– Я мужчина, который никогда, даже когда мой отец умер, не плакал. Но вот сейчас я плачу. Как больно свой народ видеть в такой ситуации, когда люди вынуждены бежать со своей родной земли, готовы использовать любую возможность для этого. Цепляются за самолеты, падают с высоты и умирают.Люди, у которых хоть чуть есть совести, не могут на все это смотреть равнодушно. Это моя родина, там я родился, вырос, защищал свою страну и ее народ. Старался помогать людям, мечтал, что наша страна станет процветающим государством. А сегодня я ничего не могу сделать, ничем не могу помочь. Только наблюдать за тем, как ситуация становится все хуже и хуже.Если быть точным, Басир Ахмад Дорани живет в Казахстане уже 28 лет.– Несколько лет назад переехал из Шымкента в Алматы. У нас здесь все хорошо. Я член Совета генералов при акимате города Алматы, меня уважают, ценят, иногда привлекают к общественной работе, мой опыт и знания востребованы. У меня есть свой отлаженный бизнес. Трое моих детей родились уже в Шымкенте. Мой старший сын Мустафа окончил институт, потом учился в Америке, в магистратуре в Германии. Одно время работал юристом в акимате Алматы, потом открыл свое дело, стал успешным бизнесменом. Мустафа женился, у него подрастает дочь. Моя дочь тоже уже замужем, так что у меня теперь две внучки. Они – моя отрада. Но даже маленькие красавицы не могут отвлечь от мрачных дум о событиях в Афганистане.Казахстан стал для меня и моей семьи второй родиной. Нас здесь поддержали и помогли, и отблагодарить я и мои дети можем только своим трудом. Понять мои чувства в состоянии лишь тот человек, кому пришлось пережить нечто подобное. Мои дети не видели свою родину, хотя прекрасно владеют родным языком, кроме того, говорят и на пушту – это один из восточно-иранских языков, который наряду с дари является государственным языком Афганистана. Естественно, все трое моих детей успешно освоили и применяют казахский, русский и английский языки. И я благодарен Казахстану – стране, которая приютила нас и помогла обрести веру в себя и покой. Я желаю, чтобы эта страна и казахстанский народ никогда не познали ужасов и лишений, которые несет с собой любая война. Я насмотрелся на это в Афганистане.Басир Ахмад Дорани не скрывает, что очень скучает по родине и мечтает, чтобы в Афганистане установился мир. По его мнению, это произойдет только тогда, когда прекратится вмешательство извне. Произошедший в прошлом веке ввод советских войск в Афганистан, так же как и приход в страну в 2001 году американских военных, генерал считает ошибкой руководства этих стран. Советские командиры не знали местного менталитета, традиций, порядков и часто допускали непростительные ошибки. К примеру, людей, читавших намаз, хватали и расстреливали. А то и бомбили целые города с мирным населением в ответ на убийство своих солдат. Неудивительно, что исподволь зрело недовольство среди местного населения тем, что пришлые люди пытаются установить в стране свои порядки.Генерал убежден, что афганский народ сам может установить мир, договорившись между собой. И в качестве доказательства приводит пример из глубокой истории: более 250 лет назад Ахмад шах баба Дорани объединил разрозненные племена и основал независимое государство – Афганистан.Сам Басир Ахмад тоже из этого рода. Его отец был хокимом 13 городов, в том числе Кандагара и Кабула.Будущий генерал родился в афганской столице, а когда ему исполнилось три года, отца назначили хакимом Кандагара, и большая семья перебралась жить в провинцию. Там он окончил Харби шуанзай – шестилетнюю военную школу-интернат, как принято в Афганистане. Затем был Харби пухантун – военный танковый институт, проучившись в котором четыре года, получил в 19 лет красный диплом.Среди 600 выпускников Дорани был лучшим. По существовавшей традиции его оставили работать в институте, назначив командиром роты. Уже в звании майора он продолжил образование в Веймарском институте военной психологии в Германии. По установленному порядку все, кто хотел сделать военную карьеру, должны были пройти этот курс. Вернувшись на родину, через год Дорани стал начальником штаба института. В середине восьмидесятых годов прошлого столетия, когда к власти в стране пришел Дуктур Наджибулла, Басир Ахмад Дорани был уже вполне сформировавшимся профессионалом.Побывав в СССР, тогдашний глава Афганистана решил по примеру Союза создать президентскую гвардию, на службу в которую отбирали лучших из лучших. В ее состав вошел мой герой. Басиру Ахмаду Дорани доверили руководство танковым батальоном, потом полком, который затем преобразовали в 16-ю танковую дивизию. Под его руководством штурмовали Кундуз, Майдантар, Джелалабад. За годы военных действий он был четырежды ранен, но всякий раз судьба хранила его.В Джелалабаде, расположенном на границе с Пакистаном, боевые действия против душманов были особенно ожесточенными. Здесь полковник Дорани узнал, что ему присвоили звание генерал-майора. Он стал самым молодым генерал-майором во всем Афганистане. На тот момент ему был 31 год. Звание генерал-лейтенанта он получил почти два года спустя за то, что его дивизия полностью сохранила свое вооружение и боеспособность.В 1989 году Дорани доверили двухлетнее руководство учебным центром, располагавшимся в узбекском городе Термезе. В нем готовили афганских офицеров и солдат. Вскоре после возвращения в Афганистан Басир Ахмад получил серьезное ранение ноги и залечивал раны в Чехии. Из благополучной Европы вернулся снова на войну, которую сейчас, с высоты прожитых лет, считает странной, неправедной и несправедливой.– Неправильная политика афганских правителей, в частности, Бабрака Кармаля, привела тогда к войне, затяжной и кровопролитной, на которой трое из шести моих братьев сложили головы, – говорит Дорани. – Одно за другим растет поколение, которое толком не училось в школе, не ело досыта хлеба.Эти дети вместо колыбельных песен слушают выстрелы, едят на земле, а не за столом, живут в горах. Горе постигло каждую семью. Ввод в страну советских войск и участие их в боевых действиях только усилили противостояние правящей партии и оппозиции, подняв новую волну насилия и жестокости. Мы оказались заодно с армией СССР и пошли, по сути, против своих соотечественников.Когда Наджибуллу хитростью захватили в плен, его сторонников взяли под домашний арест, тем самым резко перевернув их жизнь. Дорани вспоминает, что сначала им обещали безопасность и покой. Но на самом деле все было по-другому. Ни передвигаться по стране, ни работать сторонники Наджибуллы, когда к власти пришли оппозиционные партии, уже не могли, постоянно находясь под охраной душманов.Две сестры генерала, окончившие институты, также не могли работать. Нищета и безысходность подкрадывались исподволь. Вскоре вся семья смогла перебраться на север страны, получила статус международных беженцев ООН и выездные визы из Афганистана.Родители жены выбрали местом нового жительства Австралию. Часть родственников перебралась в Голландию. Дорани, его супруга, двухлетняя дочь Хиля и еще с десяток близких родственников решили отправиться в СССР. Их переезд держался в жесточайшем секрете. Вся операция по переселению проводилась КГБ.Три месяца жизни в Одессе усилили тоску по родному краю, и генерал решил перебраться в Казахстан. Такое предложение ему сделал начальник департамента КНБ Южно-Казахстанской области, казахстанский генерал, с которым генерал афганский был знаком по службе. Предложение было принято: на юге и климат ближе к привычному по Афганистану, и среди местного населения затеряться и остаться незамеченным легче. Да, опять-таки и поближе к своей стране.– Мы считали, что наше изгнание из родной страны продлится несколько месяцев, а затем все образуется, и мы непременно вернемся обратно. На самом деле все вышло совсем не так. Для моей страны смутные времена растянулись на десятилетия. Только американское присутствие длилось два десятилетия, на протяжении которых о возвращении на историческую родину не могло быть и речи. Точно могу сказать одно, и это уже доказано историей, пока не будет мира в Афганистане, весь Центрально-Азиатский регион, к сожалению, не будет знать покоя. Вот почему так важно оставить в покое афганский народ, который очень сильно устал от войны, дать возможность представителям разных политических сил самостоятельно найти консенсус.