Общество
Когда почувствуется эффект от обновленных образовательных программ, рассказал Аскар Мамин
Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал об обновленных образовательных программах в стране, сообщает Inform.kz.

"В системе высшего образования расширена академическая, управленческая и финансовая самостоятельность вузов. Запущен Реестр 7 778 образовательных программ, в том числе 2 071 инновационных. Реализуются 329 двудипломных программ и 243 совместные образовательные программы с зарубежными вузами-партнерами. В 44 вузах по 378 образовательным программам обучение осуществляется на английском языке", - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в авторитетных международных рейтингах Казахстан занимает неплохие позиции.

"В Индексе уровня образования ПРООН занял 38 место из 189 стран, в ГИК ВЭФ – по фактору "Навыки" - 57-е место среди 140 стран, IMD – по субфактору образования 26-е место из 63 стран. В рейтинге QS WUR 2019- 2020 гг. отмечены 10 казахстанских вузов. Касательно исключения из ГПРОН на 2016-2019 годы целевого индикатора PISА сообщаем, что данный индикатор был предусмотрен в ГПРОН на 2016-2019 годы со значениями: математика – 465, естествознание – 460, чтение – 434: ICILS – 2018: компьютерная и информационная грамотность учащихся 8-х классов – 350", - отметил Премьер.

Между тем, в последнее время казахстанские школьники демонстрировали не лучшие результаты в международных рейтингах PISA, что вызывало критику как со стороны депутатов, так и со стороны населения.

"На снижение результатов PISА-2018 казахстанских школьников повлиял тот факт, что они впервые участвовали в компьютерном формате (такая же закономерность отмечалась у большинства стран, к примеру, результаты одного из лидеров исследования PISA-2015 Кореи снизились на 30 баллов по математике, на 22 - по естествознанию и на 18 - по чтению). Также следует отметить, что изменения в казахстанской системе образования, которые могли улучшить результаты в PISA, еще не коснулись тестируемых 15-летних обучающихся. Участниками PISA-2018 были школьники 2002 года рождения, которые еще не успели перейти на обновленное содержание образования", - пояснил глава Правительства.

Аскар Мамин объяснил, что эффект от обновленных образовательных программ почувствуется через несколько лет.

"Эффект от обновленных программ будет только в PISA-2021, в идеале – PISA-2024. К этому времени школьники, которые будут сдавать PISA2024, будут учиться 7-8 лет по обновленному содержанию образования. Кроме того, в связи с приемом в школу с 6-7 лет казахстанские участники исследования представляли сразу две параллели (учащиеся 9-х (44%) и 10-х (53,4%) классов), в то время как большинство участников PISA были из одной параллели. К примеру, 100% и 90% участников соответственно из Японии и Сингапура являются учащимися 10-го класса", - заключил он.

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